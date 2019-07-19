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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи може Медведчук сісти в крісло віце-спікера: у Зеленського дали відповідь

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      Путін і Медведчук
      Путін і Медведчук / Getty images

      Представник президента в Верховній Раді України Руслан Стефанчук зазначив, що призначення віце-спікера визначається голосуванням у ВРУ.

      Про це він розповів в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

      Читайте також: "Хлопчик для побиття": звідки і для чого з'явився Медведчук

      Говорять, що Медведчук може сісти в крісло віце-спікера, оскільки друга найбільша фракція, ймовірно, буде "Опозиційна платформа – "За життя".

      Призначення віце-спікера – це питання голосування Верховної Ради. І воно повинно отримати тверезу оцінку Ради. Адже якщо будуть якісь люди, які не будуть сприяти діяльності ВР, ми отримаємо параліч системи парламенту.

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      Що відомо про Руслана Стефанчука

      Відео: хто такий Медведчук:

      Відео повного інтерв'ю з Русланом Стефанчуком:

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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