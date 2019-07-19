Чи може Медведчук сісти в крісло віце-спікера: у Зеленського дали відповідь

Представник президента в Верховній Раді України Руслан Стефанчук зазначив, що призначення віце-спікера визначається голосуванням у ВРУ.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

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Говорять, що Медведчук може сісти в крісло віце-спікера, оскільки друга найбільша фракція, ймовірно, буде "Опозиційна платформа – "За життя".

Призначення віце-спікера – це питання голосування Верховної Ради. І воно повинно отримати тверезу оцінку Ради. Адже якщо будуть якісь люди, які не будуть сприяти діяльності ВР, ми отримаємо параліч системи парламенту.



Що відомо про Руслана Стефанчука

Відео: хто такий Медведчук:

Відео повного інтерв'ю з Русланом Стефанчуком:

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.