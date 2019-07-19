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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Хлопчик для побиття": звідки і для чого з'явився Медведчук

      1064 Читать новость на русском
      рабінович, Медведчук, Бойко
      рабінович, Медведчук, Бойко / Getty images

      Про повернення Віктора Медведчук в українську політику у прямому ефірі 24 каналу говорили політтехнолог Сергій Гайдай та екс-голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

      Про це вони вели дискусію в ток-шоу "Політична анатомія".

      Читайте також: Про Медведчука, федералізацію і референдуми: інтерв'ю з представником Зеленського Стефанчуком

      Сергій Гайдай, політтехнолог: Я більш-менш розумію, для чого Медведчук з'явився. Він з'явився для того, щоб завести у другий тур президентських виборів кандидата від колишніх "регіоналів", якого Петро Олексійович повинен був "побити".

      Олег Рибачук, екс-голова Секретаріату президента Віктора Ющенка: Ну так, хлопчик для побиття.

      Гайдай: Але, на жаль, все пішло не так. І зараз ми маємо Медведчука зовсім по-іншому, який сів вже на коня і скаче.

      Ведучий Артем Овдієнко: Пане Олеже ви кажете, що Медведчук грає в довгу?

      Рибачук: Росія грає ним. Це клин, який входить в парламент.

      гайдай
      Сергій Гайдай

      рибачук
      Олег Рибачук

      Гайдай: От фішка, яка була на президентських виборах, пам'ятаєте? Порошенко і Путін. Це ж просто заготовка була на дургий тур. Чому? Тому що там де Путін, повинен бути не Зеленський. Там повинен бути Бойко як мінімум.

      Рибачук: І вони мріяли про це.

      Гайдай: Мріяли. Але не відмовилися. Тому що Зеленський не пасує. Якщо ти "наркоман" і "маріонетка Коломойського", то зовсім якось до Путіна приліпити тебе важко. Але ж ви розумієте, що за цим стояв Медведчук?

      Рибачук: І тому йому і канали давали.

      Гайдай: Так, йому давали канали.

      Відео: хто такий Медведчук

      Відео ток-шоу "Політична анатомія":

       

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      22 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Петро Порошенко Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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