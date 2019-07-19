"Хлопчик для побиття": звідки і для чого з'явився Медведчук
Про повернення Віктора Медведчук в українську політику у прямому ефірі 24 каналу говорили політтехнолог Сергій Гайдай та екс-голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.
Про це вони вели дискусію в ток-шоу "Політична анатомія".
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Сергій Гайдай, політтехнолог: Я більш-менш розумію, для чого Медведчук з'явився. Він з'явився для того, щоб завести у другий тур президентських виборів кандидата від колишніх "регіоналів", якого Петро Олексійович повинен був "побити".
Олег Рибачук, екс-голова Секретаріату президента Віктора Ющенка: Ну так, хлопчик для побиття.
Гайдай: Але, на жаль, все пішло не так. І зараз ми маємо Медведчука зовсім по-іншому, який сів вже на коня і скаче.
Ведучий Артем Овдієнко: Пане Олеже ви кажете, що Медведчук грає в довгу?
Рибачук: Росія грає ним. Це клин, який входить в парламент.
Сергій Гайдай
Олег Рибачук
Гайдай: От фішка, яка була на президентських виборах, пам'ятаєте? Порошенко і Путін. Це ж просто заготовка була на дургий тур. Чому? Тому що там де Путін, повинен бути не Зеленський. Там повинен бути Бойко як мінімум.
Рибачук: І вони мріяли про це.
Гайдай: Мріяли. Але не відмовилися. Тому що Зеленський не пасує. Якщо ти "наркоман" і "маріонетка Коломойського", то зовсім якось до Путіна приліпити тебе важко. Але ж ви розумієте, що за цим стояв Медведчук?
Рибачук: І тому йому і канали давали.
Гайдай: Так, йому давали канали.
Відео: хто такий Медведчук
Відео ток-шоу "Політична анатомія":