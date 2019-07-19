Про Медведчука, федералізацію і референдуми: інтерв'ю з представником Зеленського Стефанчуком

Про співпрацю з Верховною Радою, нові законопроекти, Віктора Медведчука та референдуми у програмі "Голобородько" розповів представник президента в Верховній Раді України Руслан Стефанчук.

Співпраця з ВРУ

Спробуємо поговорити про парламентську законодавчу діяльність. Для початку – про те, що вже було.

Ми намагалися вносити ті законопроектні ініціативи, ті представлення, на які президент має право з проханням щодо співпраці ВРУ. Але ви знаєте, що на виході, на превеликий жаль, ми не отримали жодного посилу з того боку.

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Що стосується нашої співпраці з ВРУ, президент попідписував всі найбільш важливі закони, які стосуються європейської інтеграції, встановлення нових стандартів у військовій сфері, і інші питання. Тобто, демонструючи при цьому своє бажання співпрацювати з Верховною Радою. На превеликий жаль, всі обіцянки, які давалися нам з боку Верховної Ради – зокрема, і щодо кадрових наших питань, і щодо зняття Клімкіна і призначення Пристайка – всі завершилися на тому рівні, на якому вони і були на початку співпраці.

Знаєте, от коли я бачив останній день ВРУ, коли вони збиралися прийняти, як вони казали, найбільшу справу честі свого життя – Виборчий кодекс. І це була просто ганебна якась ситуація, за якої, на превеликий жаль, спікер вимушений був бігати між рядами і закликати людей голосувати за цей кодекс. Це перетворилося в день великої ганьби. Але що для мене стало символічним, що підійшли люди по одному після кожного провального голосування. Підходили з абсолютно різних партій. І говорили мені одне: передайте Зеленському, що він зробив правильно, що розпустив цю Верховну Раду. Це для мене було кінцевим розумінням, що це рішення було правильним. І ніякої співпраці, про яку ви говорите, не може бути.



Хто такий руслан Стефанчук

Я уточню. Ви кажете, що були запевнення з боку, напевно, лідерів фракцій, що вони будуть таки підтримувати.

Абсолютно. Це було все підтверджено на останній погоджувальній раді, коли спікер Верховної Ради сказав, що на цей тиждень ми ставимо кадрові питання від президента і ми підтримаємо їх. І в результаті, знову ж таки, кадрові питання потрапляють на період після обіду, коли в залі перебувають 50 народних депутатів. І це зрозуміло, що це для того, щоб провалити їх. Тому, ще раз повертаючись до співпраці, на превеликий жаль, при всьому бажанні з нашого боку, вибудувати її не вдалося. Але якесь співіснування, звичайно, було.

Чи підпише Зеленський закон про ТСК

А можете роз’яснити частину стосовно того, що ніби президент не підписував закон про ТСК. Він таки підписав чи ветував?

По-перше, ви дуже правильно сказали, що цей закон про Тимчасові слідчі комісії. Це надзвичайно важливий законодавчий акт для формування діяльності будь-якого парламенту. Тому що це функція парламентського контролю. Але нас надзвичайно пригнітило те, в якому стані пришвидшення він приймався, скільки туди було повписувано речей, які ми зараз аналізуємо. І вони: а – суперечать Конституції України, б – суперечать принципу правової визначеності, в – суперечать питанням співвідношення з регламентними процедурами і з іншими законами.

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І тому президент взяв додатковий час на вивчення цього законодавчого акту. Ми отримали лист з Верховної Ради: давайте терміново нам підпишіть. Ми просто проаналізували: виявляється, більше 20% законопроектів, які приходили в АП за попереднього президента, були підписані чи заветовані з порушенням строків. Тому що, вочевидь, є різні законопроекти. Є ті, які не викликають ніяких питань і можуть бути підписані, і ті, які потребують додаткового вивчення. І це було зрозуміло. Але ми не знайшли жодного листа з боку ВРУ до попереднього президента Порошенка з вимогою негайно підписати.

І коли спікер мені говорить, що можливо, президенти порушують строки, а він ніколи не порушує. То я йому дав довідку, по скількох законопроектах він також, розуміючи, вочевидь, питання необхідності більш детального вивчення, порушував строки підписання. Тому одним з основних завдань, яке ми бачимо для майбутньої Верховної Ради – це реформа парламентських процедур. Ми зараз дуже посилено працюємо над нею. Тому що чинний регламент Верховної Ради створює такі жахливі речі, які дають можливість депутатам, депутатським групам чи фракціям зловживати процедурою.

Закон таки підписали про ТСК?

Він ще перебуває на розгляді у президента.

Про процедуру прийняття законів

І до процедур. Насправді, не всі українці розуміють важливість процедур. Ви можете пояснити, чому процедури, і особливо – в парламенті – справді важливі.

Можу. На елементарному прикладі. Якраз недотримання процедури при прийнятті закону України про незаконне збагачення стало підставою для того, що Конституційний Суд на базисі того, що порушена процедура, розвалив сам закон, який був прийнятий ВРУ. Тому важливе значення у всьому світі віддається саме процедурам прийняття закону.

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І на глибоке переконання, оці практики кнопкодавства, депутатських прогулів, голосування лобістських законів, ставлення законопроекту по декілька разів з порушенням процедури... І те ж відбулося з Виборчим кодексом. Пряме порушення регламенту Верховної Ради: не можна ставити законопроект разом з правками, законопроект повинен ставитися в кінцевій редакції. А, вочевидь, було видно, що голосів немає. І просто вже, знаєте, і живі, і мертві, і ненароджені мали проголосувати. Оце якраз приклад того, що якщо цей законопроект буде підписаний, його очікує доля в Конституційному Суді і абсолютне справедливе визнання його таким, що суперечить Конституції України на тій підставі, що була порушена процедура прийняття закону.

І про це ми повідомляли Верховну Раду чесно на першому погоджувальному засіданні, що президент Зеленський не буде підписувати законопроекти, в яких є серйозні хиби, пов’язані з процедурою їх прийняття.

Чи підпише Зеленський закон про Виборчий кодекс

Мається на увазі і закон про Виборчий кодекс ?

Ми зараз вивчаємо це питання. Я навіть ще не знаю, чи надійшов вже до нас Виборчий кодекс. Я можу уточнити це й у своїх. Коли надійде, він, звичайно, буде глибоко проаналізований, він буде вивчений. Тому що на першому місці для нас – це якість законопроекту. Тому що весь цей час ми маємо справу із законопроектами, які пишуться впродовж ночі. Нам треба поставити крапку на цій діяльності. І перше, з чого ми почнемо в новій ВРУ – це план законопроектних робіт. Люди, суспільство і Верховна Рада повинна знати, чим вона буде займатися впродовж року.

Які завдання представник Зеленського бачить першими у ВРУ

Можете пояснити, що таке план законопроектних робіт?

Кожна організація, яка планує свою діяльність на рік, повинна знати, чим вона займається впродовж року, і звітувати за цю діяльність. ВРУ – унікальна організація, яка за 28 років тільки три рахи – 1997, 1999, 2006 років – мала план законопроектних робіт. Весь цей час вони працюють без плану. Що в голову взбреде, оте вони і вкидують.

А як ми можемо робити прогнозування розвитку суспільних відносин, як ми можемо робити прогнозування змін до законодавства? Жодним чином ми не можемо, якщо не маємо спланованої діяльності. Тому і якість така законопроектів. Тому законопроекти вносяться в 2014 році, а голосуються під вибори. Хто заважав всі ці законопроекти, якби вони лежали в логічному структурному плані робіт, проголосувати нормально, без істерики, без політичних амбіцій, в той період, коли вони мали проголосуватися?

Як ви думаєте, чому так відбувається? Ви майже два місяці мали певне відношення до Верховної Ради.

Справа в тому, я думаю, хоча люди себе називають великими професіоналами, але там професіоналізмом і не пахне. Тому що, на моє глибоке переконання, невміння налагодити роботу у Верховній Раді співвідноситься просто з небажанням створювати якісний продукт. Основне завдання Верховної Ради – це створювати якісний законодавчий продукт для розвитку суспільства. Люди, які туди йдуть, йдуть за іншими бажаннями. Вони йдуть задовольняти свої бізнес-амбіції, задовольняти якісь речі, пов'язані з лобізмом, писати за гроші депутатські звернення чи подання. Це є ненормально.

І ми повинні перевернути цю практику. Ми повинні чітко сказати: наше основне завдання – створити для держави чіткі, зрозумілі і грамотні закони. І тому, я як бачу основне завдання цієї ВРУ, в першу чергу навести лад в законодавстві України. Тому що кількість законів, які існують сьогодні в Україні, обернено пропорційна їх якості. Ви подивіться, скільки в нас ініціатив йде від народних депутатів. А подивіться, скільки на виході прийнято, – 6% від того, що вкидують депутати, реально проходить у Верховну Раду. Комусь потрібен цей процес заради процесу? Мені здається, ні.

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І при цьому ми маємо згадати, що один день діяльності ВРУ обходиться бюджету України в 13,3 мільйона гривень. От в мене запитання, чи готові ми, чи люди, які працювали би в бізнесі, вкладати такі шалені гроші в непрацюючий механізм? Я вам скажу таке: за період з моменту інавгурації президента України Володимира Зеленського було прийнято 15 законодавчих актів. Відверто кажучи – чотири. Тому що решта стосувалися змін до ЗУ, змін територіальних одиниць. Системних – чотири закони. Уявіть, якщо ми поділимо навіть на ті дрібненькі закончики, вартість одного закону для бюджету України – 18,8 мільйона гривень. Ви готові платити такі гроші при такій якості законопроектної діяльності?

Ми повинні все перевести на розрахунок ефективності кожного органу. Тому задача номер один, яку ми перед собою ставимо: провести функціональний аудит держави (який орган чітко чим займається); друге – закрипіти необхідність планування цієї діяльності внутрішньо, чого немає, наприклад, на рівні ВРУ; і третє – спитати з цих людей, чому за результатами вашої роботи не покращується, не змінюється чи якось іншим чином не диференціюється якість життя в суспільстві. З цього ми готові почати.

Про Антикорсуд, "євробляхи" та незаконне збагачення

Власне, попередньо ми вже з вами проговорювали цей момент. Позачергове скликання ВР. Вони ніби вже припинили свою діяльність і сподівалися, що більше не будуть до складання повноважень виходити на роботу. Ви скликаєте позачергове засідання.

По-перше, вони не завершили свою сесію. Сесія завершується в п'ятницю. І тому це не позачергова сесія. Чому? По-перше, знову ж таки в нас залишилися законопроекти, які ми хотіли би, і обґрунтовано хотіли би, щоб вони були розглянуті у ВР. Це питання, пов'язані зі змінами до закону про Вищий антикорупційний суд. Тому що він починає працювати з 5 вересня. І якщо ми сьогодні не розмежуємо "зьорна і плєвєли", то він буде засипаний безліччю дрібних справ.

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Нам потрібно встановити пріоритет, що в першу чергу повинні розглядатися серйозні справи цим судом, а не на 200-300 гривень. Ви ж розумієте, якщо ви хочете завалити діяльність будь-якого органу, засипте його роботою. І тому це перший і важливий законопроект. Другий законопроект, про який ми говоримо, це питання, пов'язане з євробляхами. Це питання треба вирішувати.

Що саме вирішувати?

Що ми вирішуємо. Ми от поки бачимо, що завершується період, і отримуємо просто соціальний вибух в державі. А люди повинні зрозуміти, що ці процедури треба завершити. І тому ми вносимо ще один законопроект, щоб не було такого великого соціального вибуху в державі, ми продовжимо ще на певний період. А далі давайте вирішувати це все питання серйозно, тому що зараз ми це не можемо вирішити – ми не є в ВРУ. І третє питання: ми хочемо все-таки повернути незаконне збагачення в тій редакції, яка погоджена нами.

З цивільною відповідальністю?

З цивільною відповідальністю. Тобто це три основних законопроекти, які ми вносимо, і ми глибоко переконані, що маємо на це право. Тому що нагадаю ще раз: вартість діяльності в один день ВРУ обходиться для бюджету України в 13,3 мільйона гривень. Якщо вони пішли з цього моменту і до моменту вступу наступної ВР – а це десь початок вересня – ці люди, фактично, перебуваючи на канікулах, виведуть з бюджету майже 700 мільйонів гривень. Ні за що. Ми що така багато держава, щоб взяти 700 мільйонів гривень і викинути тільки для того, щоб люди навіть не з'являлися на робочих місцях? Ми будемо примушувати працювати цю ВРУ, доки в них є повноваження.

Про люстрацію

Ще один законопроект, який минулого тижня був анонсований. Я так розумію, що його передали в парламент, це закон про люстрацію. Це ж певно маніпуляція?

Чому?

По-перше, мова йде про те, щоб виборні посади люструвати. А якщо ці депутати будуть переобрані, як їх люструвати, якщо їх вибрав народ? По-друге, якщо він уже поданий, то він вже не перенесеться автоматично на…

Він буде поданий і в нову Верховну Раду.

І по-третє, що дуже важливо, в команді самого президента є дуже багато людей, які підпадають під цю люстрацію.

Я одразу відповім на всі питання. Перше: чому він внесений? Тому що в українському суспільстві існує стійкий запит на те, що люстрація, яка була проведена в 2014 році – це профанація. І ви це бачите на рівні закону, який розглядається в Конституційному суді та на рівні того, як люди обходять ці люстраційні процедури. Не будучи учасниками бойових дій, отримують спеціальні бланки й після цього вони вже не люстровані.

Друге – якість будь-якої влади. Вона знову ж таки визначається ефективністю цієї влади. Якщо ми за п'ять років не отримали ефективності, то повинні якимось чином примусити цих людей нести політичну відповідальність. Люстрація – це не кримінальна відповідальність, а політична відповідальність. Третє, що стосується того, що сказав президент – це запрошення до діалогу. Він сказав: "Ви звинувачуєте мене в тому, що боюся люстрації. Я не боюсь, а навпаки хочу внести її, щоб обновити всі політичні еліти в Україні. Далі давайте дискутувати".

Перенести цю дискусію в парламент.

Безперечно. На відміну від Росії, в Україні парламент – це місце для дискусій. Й ми готові вести дискусію по багатьох питаннях: виборні посади, строки, чи треба поширити ще й на попередній період – давайте дискутувати. Але ми розуміємо одне, що на превеликий жаль та люстрація, яка буде проведена, це така "за ширмою" люстрація. Її не було проведено.

І останнє про те, що президент вніс його (законопроет про люстрацію – 24 канал) вкінці свого повноваження. По-перше, ми не виключаємо, що ми ще не один раз можемо зібрати Верховну Раду, в тому числі й розглянути цей законопроект. Але ми бачимо, що толку співпраці з цією Верховною Радою немає. І ми будемо вносити цю ж законодавчу ініціативу в новий парламент, де будемо проводити дискусії.

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Наша основна мета – забезпечити реальне перезавантаження влади, дати можливість вибудувати відносини на абсолютно нових правилах і пояснити людям, що недоторканих немає. Таких немає і в нашій команді, адже ми нікому не гарантуємо індульгенції. В нас була попередня домовленість, яку ухвалили, коли це все починалося. Що попри те, хто ти та на якій посаді будеш, в тебе немає індульгенції. Ти схибиш й ти понесеш відповідальність. І ми сприйняли всі ці правила.

Про оновлення влади

Питання такого роду: оновлення влади, а чи є ким оновлювати? Таке враження, що є певний кадровий голод. Чиновників дуже багато й топ-чиновників дуже багато, де взяти цих всіх людей?

Найбільша біда, яка була створена в Україні – це зруйнована система кадрової підготовки. Це правда, але ви знаєте з чим стикнулися ми? Коли ми проводили президентську кампанію, то розпочали реальне спілкування з людьми. Ми почали з ними спілкуватися й зрозуміли, що в Україні велика кількість надзвичайно талановитих та розумних людей, які приходили із шаленими ідеями та з бажанням щось змінити в країні.

Ви подивіться на цих людей. Як показали президентські вибори, переважна більшість хоче змін. Люди готові витратити найцінніше, що в них є: свій час та свою репутацію на ці зміни. Просто до цього не було можливості. І наша задача, яку я бачу, це дати можливість цим людям себе проявити. Не треба говорити, що тільки ті, хто біля корита – видатні державотворці. Ми бачимо результат їхньої діяльності.

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Я розумію, якби у нас була потужні держава, яка має економічні показники хоча б на рівні Сінгапуру, то ми могли би тоді говорити про те, що ці люди заслуговують. А коли найбільша держава Європи сьогодні найзлиденніша, то про які державні устрої та про яких державних зодчих можемо говорити? Це люди, які не продемонстрували своєї ефективності. Це люди, які продемонстрували, що їх власні інтереси завжди були на першому місці. Наша задача зруйнувати цю систему й дати шанс іншим. Помилки будуть завжди, але ми готові йти. Коли ми проводили наші списки, ми одразу сказали "Помилки будуть, підключайтеся". І ми перші провели систему постпраймеріз й викинули з рядів нашої партії приблизно 15 чоловік. Хто ще це запропонував?

Інші партії також викидали.

Знову ж таки, не в такій кількості й не так відкрито. Мені здається, що це перші кроки. Зрозуміло, що ми не є великі фахівці у всіх питаннях. Я є фахівець в законопроектуванні, в розумінні побудови відносин держави та суспільства, й тому ніколи не влажу в інші теми. Я вважаю, що кожен повинен бути на своєму місці. Але знаю, що є команда фахівців в кожній сфері, з якими ми співпрацювали ще з президентських виборів. Вони формують пул своїх експертів і людей, які мають не просто знання, навички та вміння, а які прагнуть щось змінити в країні. Оце для нас є пріоритетом. Це не закритий клуб, адже ми запрошуємо всіх, хто відчуває в собі сили, хто має бажання якимось чином долучитися до розбудови України. Крім нас цього не зробить ніхто.



Законопроект про люстрацію буде поданий і в нову ВРУ

Про зв'язок між суспільством і владою

Ви сказали дуже цікаву річ про зв'язок між суспільством і владою. В сталих демократіях цим зв’язком є партійні структури зазвичай. Через партії люди стають її членами, впливають на фракції та уряди. Чи можна таким інститутом вважатися сьогодні партію "Слуга народу"?.

Я хочу щиро сказати, що за 28 років Незалежності в Україні взагалі не існує партійної структуризації суспільства. Ми маємо понад 300 партій в Україні, з яких ідеологічних – одиниці. Й то вони, як правило, є на рівні статистичної похибки. Я думаю, що прийшов час реально почати займатися політичною структуризацією суспільства. Так, як у всьому світі є дві-три партії, які боряться за ті чи інші речі. Давайте почнемо! Ми заявили про те, що ми хочемо попробувати побудувати Україну на ліберальних цінностях.

Що це?

Що таке ліберальні цінності? Вони вкладаються в дві речі. Перше – менше держави в житті людини, а більше людини в житті держави – людиноцентриській підхід. І другий підхід, який стосується нашої головної ідеї – це гідний та заможний українець. Коли ми вибудуємо систему відносин, де в основі буде лежати гідність українця, національна свідомість, але яка помножена на економічне зростання, яке в Україні можливе і повинно бути. Ми маємо для цього всі передумови. Тоді ми можемо сказати, що "так, ця партія спрацювала".

Дуже важливе питання, як на мою думку, всі ідеології в тій чи іншій мірі крім того, що консервативні чи ліберальні, вони ще є й економічні: праві чи ліві. Який відсоток ВВП розподіляється через бюджет? І це одне із ключових насправді питань. Що пропонуєте ви: більше податки й більше соціальної гарантії чи менші податки й більше економічної свободи?

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З точки зору, що ми сповідуємо ліберальні цінності, звичайно, що це український лібералізм. Він десь близько до австрійської ліберальної школи. Тому ми повинні спершу створити зрозумілі та чесні правила гри для всіх. Друге – провести обнулення всіх старих хвостів для бізнесу, які були. Ви ж розумієте, що за 28 років Незалежності України неможливо було вести чесний бізнес, й люди десь намагалися обходити податкові речі. Ми повинні сказати "стоп", але тільки тому, що стосується податків. Не те, що стосується корупції, легалізації майна, а те що стосується податків. Ми проводимо податкову амністію, коли повинні завозити кошти в Україну, показувати, що вони є на банках, показувати своє майно. Ми готові провести оцю річ для України.

А суспільство готове до цього?

Враховуючи те, що рівень підтримки цих ініціатив на президентських виборах був 73%, то ми вважаємо, що абсолютно готове.

Чи розуміло суспільство, що мова йде саме про це? Бо дуже часто здавалося й виникало таке серйозне враження, що команда Зеленського і президент говорить максимально абстрактні речі, в яких кожен бачить те, що хоче бачити. Чи справді суспільство проголосувало за те, що ви зараз говорите?

Мені складно сказати, за що проголосувало суспільство, але це пункти нашої програми, які вперше за всю історію України серйозно обговорювалися. Ви могли бачити наш сайт, де більше півмільйона людей зареєструвалося, і з них 300 тисяч взяли участь в обговоренні програми.

Ми багато включали звідти та зустрічалися з експертами. Ми ж спочатку вивісили драфт, а після цього доопрацьовували разом ті чи інші пункти програми. Тому я би не нівелював програмні засади та цінності, тому що вони, в принципі, правильні. Вони побудовані на тому, що нам треба спочатку подолати свою вторинність в голові. Ми не є вторинні в порівнянні з іншими європейськими народами та націями. Ми є повноцінною народністю, яка існує на територіях Європи і яка хоче, щоб її поважали. Яка хоче з статусу об'єкту міжнародної політики стати суб'єктом міжнародної політики.

А повага до себе починається тоді, коли рівень твого забезпечення відповідає піраміді Маслоу. Дуже вигідно для держави тримати людей на першому та другому рівні піраміди, а це десь 200 доларів в місяць. От коли в тебе немає необхідності задумуватися про майбутнє, про якісь речі пов'язані з тим, як провести самовдосконалення, як дійти на рівень жертвування, а тримати людей тільки на рівні виживання – це вигідно. Тому знаєте, як говорять, що найлегше керувати дурними та п'яними, тому в Україні дорога освіта та дешеве пиво.

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Ми от хочемо змінити цей підхід та дати можливість вийти, дати можливість розвинутися середньому класу, нормальній ініціативі. І ці вже люди будуть формувати валовий національний дохід. Вони будуть контролювати розподіл бюджету, а цьому допоможе діджиталізація – ще одне модне слово, яке ми вводимо. І держава у смартфоні. Коли входячи в смартфон ви будете бачити, як розподіляється бюджет, куди йдуть гроші, скільки вартує один день Верховної ради, Кабінету Міністрів і Президента України. Чи готовий я платити, якщо не готовий, то чому? Як я можу вплинути на це через елемент народовладдя?

Перші законодавчі ініціативи від "Слуги народу"

100% ви будете у Верховній Раді вже буквально через місяць. Які перші законодавчі ініціативи від партії "Слуга народу" будуть подані для реалізації та досягнення цих цілей.

В цей план законопроектних робіт буде включатися декілька основних пунктів. Ми напрацьовуємо з експертами, а також президент зараз перезапустив комісію з правової реформи, яка буде займатися питаннями, зокрема, й напрацюванням змін і доповнень до Конституції. Але вже перше, що ми будемо вносити – це питання позбавлення депутатської недоторканності, а також позбавлення недоторканності президента та суддів.

Це буде заміна імунітету на ідемнітет, тобто це такий спеціальний вид, коли ти рівний перед всіма, але тільки за якісь професійні речі. Наприклад, за висловлювання у Верховній Раді ти можеш не нести відповідальності. Крім образи, наклепу, порушення честі та гідності. Все інше – це твоя політична позиція, бо інакше ми просто знищимо парламентаризм як клас. Це, фактично, те, що є в програмі Володимира Зеленського.

Другий блок – це питання пов'язані з народовладдям. Ми розширимо можливості й повноваження, які пов’язані з народовладдям. Третій потужний блок – це питання пов'язане з парламентськими процедурами, тому що той стан регламенту, який існує сьогодні, – це просто параліч Верховної Ради. Якщо треба завалити законопроект, то вноситься 4000 тисяч правок і на місяць-два парламент є не дієздатним. Ми хочемо переглянути ці речі.

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Ми хочемо, щоб парламент працював, як годинник. При цьому не порушуючи прав кожного депутата, але все ж таки зробити ті запобіжники, які би давали можливість нам не допускати в подальшому зловживання депутатами якимись своїми правами. Ми повинні зрозуміти, що прав та свобод в депутатів повинно не зменшитися, але вони повинні відповідально відноситися до того, що вони роблять. Тому в нас є ціла низка пропозицій, які напрацьовані вже до регламенту парламенту.

Крім цього, по кожному напрямку, про який ми говорили, вже готові законопроекти. І про амністію капіталів податкової, і про питання пов'язані зі створенням Служби фінансових розслідувань, яка повинна бути вилучена з системи інших органів правопорядку, й інші речі, які передбачені в програмі.

Крім цього антикорупційні питання – це стосується й Вищого антикорупційного суду. Питання аналогу закону Лінкольна, який був у США, що ти маєш право заявити на корупціонера, тому що це гроші народу України. Якщо ти заявиш – і цей корупціонер буде посаджений і в нього буде конфіскація, то ти отримуєш з неї відсоток. Так працює практично весь світ, в якому є такий глибокий рівень корупції, який існує в Україні. Також це цілий пласт законопроектів пов'язаних з інфраструктурою та з медичною реформою. В нас працюють фахівці над запровадження медичного страхування.

Про пенсійне страхування

На систему адміністрування витрачаються величезні коштує, що вже демонструє свою неефективність. Тому для початку варто переглянути систему адміністрування системи та запровадити альтернативу у вигляді приватного пенсійного страхування для осіб, які самі хочуть собі відкласти на пенсію. Але друге має включати чіткі правила для страхових компаній, які будуть цим займатися – щоб це не були компанії-"одноденки".

Ми на будь-якому рівні хочемо провести диверсифікацію, тобто поряд з державним запустити приватне. Питання пенсійного забезпечення ми будемо піднімати у Верховній Раді, тому що з цим повинні працювати професіонали, які нам скажуть плюси і мінуси цієї системи, перспективи для України тощо. І вже тоді вибудувати систему.

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Ми хочемо перевести державу на сервіс, тобто запустити приватний сервіс. Наприклад, медицина чи освіта повинна бути як державна, так і

приватна. Адже тільки коли ми створимо рівні умови держави та суспільства, почнеться конкуренція, яка породить вищу якість. А якщо ми ще відкриємо по багатьох сферах можливість для входу закордонних інвестицій, то і наші почнуть покращуватися.

Як позбутися олігархату в Україні

Наша основна ідея і мета – що олігарх повинен стати просто великим бізнесменом. Ми повинні вивести його з зони політики. Як тільки ми це

зробимо, ми одразу покажемо, що газ, енергетика – це питання економічні, а не політичні. Наше завдання вивести з політики олігархів, щоб вони займалися бізнесом, а не влазять в політику.

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Як це зробити? Це питання стосується скасування депутатської недоторканості. Щоб не було в депутатів інтересу заводити до Ради тих

людей, які, прикриваючись ширмою недоторканості, почнуть відстоювати лобістські інтереси.

Коли почне працювати нова Рада?

Є сценарний план першого засідання. Ми розглядаємо, що перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться десь в час з 24 серпня по

6 вересня. Дата залежить від того, наскільки ЦВК швидко встановить результати виборів. По-друге, як швидко спікер нового парламенту скличе

підготовчу комісію та як вона працюватиме.

Хто може стати парнером в коаліції зі "Слугою народу"

Якщо "Слуга народу" не набере більшість, чи є вже якісь попередні домовленості, з ким готові йти в коаліцію?

Ми не можемо говорити про якісь домовленості, доки не побачимо результати виборів. Бо ми можемо з кимось домовитися, але ця партія

просто не потрапить до Ради. В нас є принципи, на яких ми будемо домовлятися. Так, ми готові об’єднуватися в коаліцію з тими силами, з якими знайдемо порозуміння. І тоді вже дивитимемося. На яких умовах вибудовувати співпрацю.

Проте, для нас також важливо те, яким чином ми маємо забезпечити права опозиції. А ви розумієте, що вона буде «різношерстна» – там будуть

люди, які ідеологічно несумісні.

Чи може Медведчук сісти в крісло віце-спікера

Говорять, що Медведчук може сісти в крісло віце-спікера, оскільки друга найбільша фракція, ймовірно, буде "Опозиційна платформа – "За життя".

Призначення віце-спікера – це питання голосування Верховної Ради. І воно повинно отримати тверезу оцінку Ради. Адже якщо будуть якісь люди, які не будуть сприяти діяльності ВР, ми отримаємо параліч системи парламенту.



Віктор Медведчук

Відео: хто такий Медведчук:

Про переходи в інші фракції

Ще один варіант паралічу ВРУ – це власне якість фракції партії "Слуга народу". Дуже багато політологів говорять про те, що цілком можливий варіант розвитку подій, коли депутати, особливо – мажоритарщики, можуть переходити в інші фракції або саботувати голосування, і таким чином можуть заблокувати діяльність. 15-20 депутатів – це така межа, яка, насправді, все може змінити. Як ви плануєте з цим боротися?

Дивіться, ніхто не застрахований від зрад. І ми пам'ятаємо одну перкрасну біблійську історію, що навіть серед 12 знайшовся один. Ми підписали меморандум у нашій партії, що ми зобов'язуємося підтримати програму партії, законопроекти, які вносяться партією і так далі. Крім цього. ми будемо дивитися, – можливо, ми якісь елементи будемо запроваджувати і в регламент.

Зрозуміло, ми не можемо допустити імперативного мандату, тому що це не європейський підхід. Але якимось чином дати можливість народу впливати на той самий відклик народного депутата, якщо цей депутат не справляється зі своїми зобов'язаннями. Повинен бути механізм, як народ може відкликати свого народного депутата...

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За час президентської кампанії, ми глибоко переконалися, що коли ти все показуєш вікдкрито і публічно, воно набагато більше тебе стимулює тут (показує на скроні – 24 канал), ніж будь-які інші заборони та обмеження. І тому ми всі сприйняли цю програму, і перед нами стоїть унікальна можливість її реалізувати. Тому що люди – я знову ж таки про те коло, з яким спілкуюся, я не можу нести відповідальність за всіх – об'єдналися на тому, що, мабуть, прийшов час змінити Україну на краще.

Про відповідальність

Змінити Україну на краще – чудова фраза. Саме для цього обрали Зеленського. У людей велика надія – 73% – це дуже багато. Рейтинг партії "Слуга народу" за всю історію парламенту жодна партія не мала такої підтримки. Ви вже зрозуміли, що от уже з вересня вся відповідальність лежатиме на вас? Зокрема, і за можливу узурпацію влади…

Якби ми цього не розуміли, то кожен мабуть залишився б в своєму комфортному кріселку. Володимир Олександрович й надалі займався тим, де він був у питаннях шоу-бізнесу найкращий в Східній Європі. Я б залишився в комфортному професорському кріселку і читав би в університеті ті лекції, які я люблю найбільше. Але, мабуть, інколи приходить період, коли ти усвідомлюєш, що далі йти так не може. Ви правильно говорите, що питання відповідальності, яке покладається на нас, – це найбільший мандат довіри, який може бути виданий від народу України.

Ми це дуже добре усвідомлюємо, ми усвідомлюємо, що ми ставимо на ризик свою професійну репутацію, ми усвідомлюємо, що ми ставимо на ризик найцінніше, що у нас є – це наш час. Ми ставимо на ризик те, що ми українці, ми живемо в цій Україні. Ми будемо прикладати всіх зусиль для того, аби у нас вдалося.

Ми всі повинні зрозуміти, що все, що робиться в цій країні – це питання не лише президента і Верховної Ради. Це питання кожного українця. Поки ми не будемо готові змінюватися тут (показує на голову – 24 канал), то жодна влада не змінить державу. Тому наш загальний меседж, який отримав підтримку по всій Україні, – кожен з нас повинен докластися до розвитку України. 65 мільйонів українців, які своєю працею піднімають Європу, Канаду, Аргентину, Бразилію, прийшов час прислужитися Україні. Якщо ми це зрозуміємо, то нам це вдасться. Якщо ми цього не зрозуміємо, то нам не вдасться, але винними будемо вже офіційно ми. Але я ще раз говорю, що ми готові сьогодні на такий крок, як взяти відповідальність і спробувати змінити країну на краще.

Про референдуми

На яких рівнях ви хочете застосовувати референдуми? Які питання можуть піднімати?

Референдум, з одного боку, може бути про створення держави України, а з іншого боку – Brexit. Тому наше завдання, ми зараз консультуємось з британцями та іншими, як дати народу України той механізм, який дав би механізм розвитку, а не вбивства. Тому що будь-якою річчю можна зробити і благо, і вбивство. Для на це дуже важливі речі і зараз ми дивимось щодо питань, які ми будемо чи не будемо виносити на референдум, щодо кількості голосів, які треба зібрати, тому що деякі питання можуть прийматися простою більшість, а для деяких треба кваліфікована більшість.

Знову ж таки, ми не будемо це робити закрито, ми вже сформували систему народовладдя, яка вже є в нашій уяві. Ми її покажемо суспільству і скажемо, що бачимо, по-перше, рівень референдумів: всеукраїнські і місцеві. Що ми можемо виносити на всеукраїнський, і які голоси та для чого треба, а також які питання обмежені ми можемо виносити на місцеві. До прикладу, припинення діяльності забруднювального якогось підприємства, чому ні?

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Другий блок – питання, які включаються в систему референдуму, – петиції. Це рівень загальних ініціатив, не політичних. Вони повинні мати своє продовження. Наприклад, ви можете підняти будь-яку петицію, набрати 25 тисяч голосів і що далі? А ми хочемо прописати той механізм: які питання можуть виноситися. Голосувати "за" чи "за і проти", для того, щоб бачити різницю, тому що може бути зареєстрована одна петиція, а потім протилежна. І вони набирають по 25 тисяч. І що робити? Ми повинні дати відповіді на ці питання. Тому другий блок – це петиційний.

Третій блок, який існує у всьому світі і включається в народовладдя – це так званий recall – відкликання. Це можливість відкликання місцевих, народних депутатів, імпічменту президенту, можливість накласти народне вето на закон. Також вето громади на рішення міської ради. Ми це все повинні пропрацювати з тим, щоб народ почав формуватися як відповідальна нація.

Помістити це в смартфон?

Звичайно, тому що сьогоднішня система виборів за своєю логікою є доволі несправедливою. Я поясню: вона побудована за принципом, що право голосу в цій державі має не громадянин України, а громадянин України, який в певний період може перебувати в певному місці впродовж певного часу. Це є народовладдя, це є вибори? Ні! Це мобілізація свого електорату, тому й існують каруселі, підвезення, "печеньки" й інше, щоб забезпечити цю логіку.

Я людина, яка може вільно переміщуватися по всьому світу. Проте я відповідальний громадянин, тому я входжу в телефон, і в мене в державі, як в Швейцарії, проводиться якийсь референдум. Я відповідально думаю, я відповідально голосую, і на цьому крапка. Це більш справедливо, тому що у вік сучасних технологій, 21 століття, не можна голосувати методами 19 сторіччя.

Про федералізацію

Референдуми можуть привести до ще одної страшилки, яка називається федералізація. Як ви до цього ставитеся?

Федералізація – це великий міф, який нав'язується. Це я колись сказав, що при нашій системі влади можна було б розглянути питання двохпалатного парламенту, тому що у нас мажоритарна і пропорційна система. І вже почали розказувати, що це крок до федералізації. Друзі, двохпалатні парламенти існують в унітарних країнах дуже добре. Наприклад, Великобританія, Польща, Чехія – це унітарні держави, але просто є представництво. Наша мета – жодним чином не федералізація. Наша мета – серйозна децентралізація, тому що сильні регіони – це сильна держава.

Якщо ми не забезпечемо силу, потужнісь, економічну міць регіонів, якщо люди в регіонах не можуть вирішувати питання свого економічно-стратегічного планування. Цей поступ почався, наша задача – це однозначно ми зараз готуємо і зміни до Конституції в частині децентралізації, які дадуть можливість на законодавчому рівні, не делегованими уповноваженими. На серйозному рівні дати можливість економічної міці регіонам для того, щоб вони відчули владу, мали можливість розвитку. Проте обов’язково з загальною системою, що вони не можуть вирішувати питання пов’язані з сувернітетом, територіальною відокремленістю чи якимось іншими питаннями, які пов’язані з правами людей.

Про закон про мову

Днями у силу вступив закон про мову. Були різні тези з Офісу Президента про те, що його треба перерозглянути, змінити чи ледь не відминити. Яке ваше ставлення? Що треба з цим робити? Чи взагалі нічого?

Справа в тому, що нам треба навчитися сприймати реальність по заголовкам у ЗМІ. Тому що інколи те, що ти говориш – це абсолютно не відповідає тому, що виноситься у заголовки. Наш підхід про який, наприклад, говорив я, стосується всіх законів України.

Знову ж таки, питання по українській мові – це точно не до мене, тому що я українець з діда-прадіда. Я завжди послуговуюся українською мовою і для мене це спосіб мислення. Проте ми повинні зрозуміти, що будь-який законодавчий акт, який приймається в державі, повинен відповідати критеріям якості. І якщо впровадження будь-якого закону, за результатами моніторингу покаже, що якась стаття не працює чи працює погано, то звичайно, ми шукатимемо можливість покращити цей напрямок.

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Але ще раз кажу, в цілому непорушність статті 10 Конституції України для нас є пріорітетом. Єдиною державною мовою в Україн є українська мова. І ми готові забезпечити там, де компактно проживають реалізацію їхніх прав та обов’язків. Але, що стосується державної мови, то інших позицій бути не може.

Ким ви бачите себе в парламенті?

Я себе бачу, знаєте, мене стільки запитували. Розумієте, це і я говорив, і Дмитро Разумков, коли ми об'єднувалися на самому початку, ми йшли не за посадами, ми йшли за змінами в державі. Тому я буду готовий працювати на будь-якій позиції, яка буде доручена мені, але найважливіша місія чи челендж, який буде стояти перед кожним з нас, – це залишитися в парламенті людиною. От, коли нам вдасться це зберегти, коли нам вдасться це зробити і не піддатися на якісь там спокуси, які завжди існують, ми будемо вважати, що як мінімум, половину своєї справи ми виконали.



Руслан Стефанчук

Ви говорили вже про плани, ми говорили про початок роботи парламенту. Чи є у вас план на найближчі півтора-два роки?

У нас розписанно, фактично, поденно, що в нас має бути зроблено і чого ми, в результаті, маємо досягнути. Розписанно по датах вже, тому ми абсолютно серйозно готуємося до всіх цих питань, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради.

Про Кабмін і прем'єра

Коли буде Кабмін і прем’єр-міністр?

Я думаю, що це буде питання перших днів діяльності Верховної Ради. Ми хочемо максимально ефективно запрацювати з тим, щоб дати можливість зрозуміти, що ми прийшли системно, ми прийшли з баченням і ми прийшли з відповідальністю. Тому, я думаю, що питання, які стосуються формування Кабміну, Кабінету Міністрів, фракцій, груп – це ті питання, які повинні бути вирішені в перші дні.

Коли ті зміни, які ви пропонуєте, стануть настільки реальними, що їх можна буде відчути?

Розумієте, ми собі за план ставимо перший рік. От в кінці першого року ми хочемо подивитися чи те, що ми плануємо, має можливість змінити країну на краще. Тобто, я думаю, що за результатами першого року ми вже зможемо сказати, які помилки були зроблені. Я ще раз кажу, помилки будуть. І не страшно зробити помилку, страшно – не вміти її виправити.

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Для нас важливо робити з народом України. Ми дуже не хочемо втратити зв'язок з людьми. Для нас велика цінність сьогодні не просто, що ми перейшли в політичну площину, не те, що ми ходимо і нас впізнають. А залишитися такими людьми, які ходять, нас впізнають і до яких ставлять питання. А сама велика мрія – коли ти бачиш народ України, щоб в тебе не було якогось підспудного бажання перейти на іншу сторону вулиці. Це те, що має стати для нас вирішальним.

Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.