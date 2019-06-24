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      У Зеленського розповіли, що думають про євробляхи

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      Разумков пояснив, що допоможе вирішити проблеми «євроблях»
      Разумков пояснив, що допоможе вирішити проблеми «євроблях» / 24 канал

      В українців повинна бути можливість купити автомобілі за адекватну ціну. Для цього потрібні нові законопроекти, однак процес розпочнеться вже після виборів.

      Проблеми існують всюди – з євробляхами, з розмитненням автівок і на митниці, про це заявив голови партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков під час свого візиту в Житомир. Відео із його виступом оприлюднила спільнота "АвтоЄвроСила" на своїй сторінці у Facebook. 

      Зверніть увагу: Рада відклала штрафи для власників авто на єврономерах

      Разумков нагадав, що після продовження пільгового періоду зросли ціни на послуги брокерів. За його словами, цю і багато інших проблем у секторі можна вирішити завдяки повному переходу на систему автоматизації.

      Тут потрібно переводити усе на систему автоматизації і прописувати законодавство так, аби у людей була реальна можливість придбати нормальні машини за нормальну вартість,
      – пояснив він.

      Водночас Разумков додав, що будь-які зрушення із "євробляхами" та доступним розмитненням будуть можливі після обрання нового складу Верховної Ради.

      Голова партії "Слуга народу" також зазначив, що не готовий назвати позицію президента України Володимира Зеленського. Однак глава держави врахує інтереси усіх учасників процесу.

      Нещодавно, 15 та 16 травня, під парламентом мітингували власники авто на єврономарах. Вони вимагали подовжити пільговий період для розмитнення таких авто до початку 2020 року, скасувати акциз на авто, відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку та зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч гривень.

      Які штрафи загрожують "євробляхерам" за порушення терміну перебування авто у режимі транзиту:

      • від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень штрафу;
      • від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень штрафу;
      • понад 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують за рішенням суду.

      Що передбачає закон про авто на єврономерах: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Авто на єврономерах Дмитро Разумков Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство
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