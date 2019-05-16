Рада відклала штрафи для власників авто на єврономерах

В Україні відтермінували на 3 місяці введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах. Відповідні правки до закону 16 травня схвалила Верховна Рада. Свої голоси за після кількох невдалих спроб відділи 236 нардепів.

"Ми врахували прохання про відстрочку застосування закону (про штрафи за нерозмитнення "євроблях") ще на 90 днів: цифри 180 замінити цифрами 270", – прокоментувала поправки до документу нардеп від фракції "Блок Петра Порошенко", глава податкового комітету Ніна Южаніна.

Читайте також: Завищення цін на розмитненні "євроблях": як це пояснюють митники

Тобто штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах запрацюють не через 180 днів, а через 270. Ця дата припадає на 24 серпня 2019 року.

Мені здається, що це цей час розмитниться невелика кількість автомобілів. Але якщо їх буде навіть 10 чи 20 тисяч, це означає, що ми вкотре дослухалися до прохання людей, які про це попросили. У зв’язку з тим, що почався сезон весняно-літніх робіт, вони зможуть заробити кошти для розмитнення авто,

– сказала Южаніна.

Яке штрафи будуть за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту:

від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень штрафу;

від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень штрафу;

понад 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують за рішенням суду.

Два дні поспіль, 15 та 16 травня, під парламентом мітингували власники авто на єврономарах. Вони вимагали подовжити пільговий період для розмитнення таких авто до початку 2020 року, скасувати акциз на авто, відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку та зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч гривень.

16 травня під парламентом навіть сталася сутичка між власниками авто на єврономерах та поліцією.

Що передбачає закон про авто на єврономерах: дивіться відео