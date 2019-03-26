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      Завищення цін на розмитненні "євроблях": як це пояснюють митники

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      Власники авто на єврономерах, які хочуть легалізувати свої машини, скаржаться на те, що співробітники митної служби навмисно завищують вартість машин. Люди уже масово почали подавати до суду. Як це пояснюють самі митники – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Власники "євроблях" обурюють, що митники не зважають на документи, де вказана вартість авто. Розраховують її самі, користуючи німецьким каталогом Schwacke. Це ознайомлювальне видання для тих, хто хоче дізнатися ціни на європейські вживані авто.

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      Митники не приховують, що заглядають у каталог. Однак, запевнять, лише для ознайомлення. І, встановлюючи вартість машини, користуються не лише цим джерелом.

      Ми використовуємо будь-які офіційні джерела. До прикладу, користуємось інформацією, яка в єдиній базі даних Фіскальної служби України та визначаємо ту вартість, яка підтверджується тільки документально,
      – пояснила заступниця начальника поста Київської міської митниці Людмила Сопенюк. 

      єврономера
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      Митники хваляться, що працюють плідно. Лише за три місяці пільгового періоду розмитнили більше ніж сто тисяч машин. Гроші від "бляхерів" встигли віддати пенсіонерам. Перед виборами тим, хто отримує мінімальну пенсію, виділили по 2400 гривень допомоги. Нібито віддали борги за 2015-2016, коли не проіндексували виплати. Однак, цей подарунок вже назвали спробою чинного президента задобрити електорат перед виборами.

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      "Питання не в корупційній складовій. Основна проблема тут була наповнити якнайшвидше державний бюджет. Митниця однозначно виконувала ті команди, які їй надходили", – зазначив екс-голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко.

      Українці, які відчувають себе ошуканими, масово звертаються до суду. Юристи прогнозують, що таких випадків буде все більше. Аби не втратити гроші, радять консультуватися з фахівцями ще до процедури оформлення, а ще краще – брати юриста з собою на митницю.

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео​

       

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      26 березня
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Транспорт Мито Державна митна служба Авто Законодавство
      Джерело: 24 канал
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