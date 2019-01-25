Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили

Незабаром поняття "євробляха" перекочує з українських доріг у підручник історії.

Щось не чутно останніми тижнями про "АвтоЄвроСилу" – потужну громадську організацію, яка спочатку "парила" українцям, що завозити нерозмитнені автівки вигідно і законно, а потому влаштовувала масові перекриття транспортних магістралей, вимагаючи дозволу на халяву розмитнити свої "євробляхи".

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Пам’ятаєте, чільник цієї організації навіть джипа свого спалив, коли зрозумів, що дешево того "литовця" йому легалізувати не вдасться? А потому він навіть заявив, що нового купувати не буде, а краще піде в президенти – і для цього йому потрібні 2,5 мільйони гривень на реєстрацію у ЦВК.

Хто такий Олег Ярошевич?Керівник всеукраїнської громадської організації "АвтоЄвроСила". Він – найбільш "розкручений" представник руху "євробляхерів". Саме Ярошевич спалив свій Land Rover, після того як Верховна Рада ухвалила закон про доступне розмитнення без поправок, внесення яких вимагали "євробляхери". Має вищу економічну освіту. Бувпомічником народного депутата Наталії Веселової, яка, до речі, голосувала за прийняття законопроектів №8487 і 8488, проти яких так активно протестував Ярошевич.

Але члени його "АвтоЄвроСили" чомусь не поспішають скидуватися своєму голові на внесок. Ну, воно й зрозуміло – адже в тих "євробляхерів", що вже встигли законно розмитнити автомобілі, тепер немає зайвих грошей. Та й взагалі в них вже немає потреби підтримувати "АвтоЄвроСилу". А в тих, хто розмитнити свою "бляху" ще не встиг, – у них на передвиборні дурниці просто немає часу, вони в чималих чергах на митницю стоять, адже до кінця пільгового періоду, коли держава дає 50-відсоткову знижку, залишилося трохи менше місяця.

Так, лише на львівській митниці щоденно розмитнюють чотири сотні автомобілів, держслужбовцям навіть на цілодобовий режим роботи довелося переходити, щоб усіх охочих мати можливість обслужити.



Нова ставка акцизного податку на "Євробляхи"

Звісно, всі все одно не встигнуть, будуть такі, хто потому жалітиме, що прогавив шанс "розмитнитися" вдвічі дешевше. Але найактивніші, найагресивніші та найрозумніші точно скористаються цим шансом – відтак масових протестів "євробляхерів" уже не буде. Адже серед протестуючих вже не буде... найактивніших, найагресивніших та найрозумніших, які й виводили людей на вулиці.

А ще є певна вірогідність, що наші народні обранці термін пільгового розмитнення пролонгують – адже в нас вибори на носі, а це був би непоганий шанс продемонструвати електорату, що про нього піклуються.

Втім, уже зараз неозбронєним оком видно: "євроблях" на дорогах таки поменшало. Хоча, може це я себе так обманюю, бо казали ж, що завезені були в Україну чи то пів мільйона, чи то мільйон, а може навіть і два мільйони "блях". Але якщо й 20 тисяч натепер розмитнені, то це просто краплина в морі.

Менше з тим, процес легалізації запущено. Половина пільгового періоду вже минула, і через місяць розмитнювати доведеться за повний прайс. А з 24 травня вже штрафувати почнуть тих, хто на іноземних номерах нелегально кататиметься Україною – а там до 170-ти тисяч штраф може сягати! Й оскільки шляху назад вже немає, то незабаром поняття "євробляха" перекочує з українських доріг у підручник історії, у той розділ, де будуть описані смішні випадки, як українці самі себе перехитрили.

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