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      Автомобільний секонд-хенд: в Україні суттєво збільшилися продажі вживаних авто

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      Авто на єврономерах
      Авто на єврономерах / itc.ua

      За підсумками 2018 року 116,8 тисяч імпортованих вживаних легкових автомобілів отримали українську реєстрацію. Варто зазначити, що це вдвічі більше ніж у 2017 році.

      Про це повідомила прес-служба асоціації "Укратомпром" на своєму сайті.

      Читайте також: "Євроблях" стає все менше: скільки авто вже розмитнили українці

      Станом на 2018 рік ринок нових автомобілей становив 81,8 тисячі одиниць, що на 0,6% менше, ніж результати 2017 року.

      У грудні українці поставили на облік 21,4 тисячі легкових авто з пробігом. В результаті первинний ринок останнього місяця 2018 року становить 28,4 тисячі авто, а частка вживаних авто на ньому досягла рекордних 75%,
      – зазначила прес-служба.

      Швидше за все, це пов'язано з прийняттям законів щодо легалізації так званих "євроблях". У відомстві наголосили, що підвищений попит на вживаний імпорт призвів до загального зростання первинного ринку легкових автомобілів на 43% до 198,6 тисячі машин. 

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.

      Теги: Новини України Авто Авто на єврономерах Державна митна служба Мито Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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