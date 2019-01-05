Автомобільний секонд-хенд: в Україні суттєво збільшилися продажі вживаних авто
За підсумками 2018 року 116,8 тисяч імпортованих вживаних легкових автомобілів отримали українську реєстрацію. Варто зазначити, що це вдвічі більше ніж у 2017 році.
Про це повідомила прес-служба асоціації "Укратомпром" на своєму сайті.
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Станом на 2018 рік ринок нових автомобілей становив 81,8 тисячі одиниць, що на 0,6% менше, ніж результати 2017 року.
У грудні українці поставили на облік 21,4 тисячі легкових авто з пробігом. В результаті первинний ринок останнього місяця 2018 року становить 28,4 тисячі авто, а частка вживаних авто на ньому досягла рекордних 75%,
– зазначила прес-служба.
Швидше за все, це пов'язано з прийняттям законів щодо легалізації так званих "євроблях". У відомстві наголосили, що підвищений попит на вживаний імпорт призвів до загального зростання первинного ринку легкових автомобілів на 43% до 198,6 тисячі машин.
Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.
На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.
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