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      Автомобильный секонд-хенд: в Украине существенно увеличились продажи подержанных авто

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      Авто на еврономерах
      Авто на еврономерах / itc.ua

      По итогам 2018 года 116,8 тысяч импортированных подержанных легковых автомобилей получили украинскую регистрацию. Стоит отметить, что это вдвое больше чем в 2017 году.

      Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укратомпром" на своем сайте.

      Читайте также: "Евроблях" становится все меньше: сколько авто уже растаможили украинцы

      По состоянию на 2018 год, рынок новых автомобилей составил 81,8 тысячи единиц, что на 0,6% меньше, чем результаты 2017 года.

      В декабре украинцы поставили на учет 21,4 тысячи легковых авто с пробегом. В результате первичный рынок последнего месяца 2018 года составляет 28,4 тысячи авто, а доля подержанных авто на нем достигла рекордных 75%,
      – отметила пресс-служба.

      Скорее всего, это связано с принятием законов по легализации так называемых "евроблях". В ведомстве отметили, что повышенный спрос на б/у импорт привел к общему росту первичного рынка легковых автомобилей на 43% до 198,6 тысячи машин.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам - чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости Украины Авто Авто на еврономерах Государственная таможенная служба Пошлина Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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