"Евроблях" становится все меньше: сколько авто уже растаможили украинцы

В Украине продолжается активная растаможка автомобилей на еврономерах. Так, с 25 ноября 2018 года по 2 января текущего года в Украине по новым правилам растаможили 16,5 тысяч таких автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

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В ведомстве отмечают, что указанные авто были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

При этом почти 14 тысяч автомобилей из общего количества находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса.

"За них владельцы добровольно уплатили почти 119 миллионов гривен (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов", – говорится в сообщении.

Активнее всего граждане оформляли транспортные средства в Киеве – 3,037 тысяч авто, Волынской – 2,642 тысяч авто, Черновицкой – 2,058 тысяч авто и Закарпатской областях – 1,137 тысяч авто.

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон о импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал закон об авто на еврономерах.