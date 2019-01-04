"Євроблях" стає все менше: скільки авто вже розмитнили українці

В Україні триває активне розмитнення автомобілів на єврономерах. Так, з 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами розмитнили 16,5 тисяч таких автівок.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

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У відомстві наголошують, що вказані авто були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

При цьому майже 14 тисяч автомобілів із загальної кількості перебували в Україні з порушенням вимог Митного кодексу.

"За них власники добровільно сплатили майже 119 мільйонів гривень (8500 за кожне авто), що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів", - йдеться у повідомленні.

Найактивніше громадяни оформлювали транспортні засоби у Києві – 3,037 тисяч авто, Волинській – 2,642 тисяч авто, Чернівецькій – 2,058 тисяч авто та Закарпатській областях – 1,137 тисяч авто.



Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.