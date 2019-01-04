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      "Євроблях" стає все менше: скільки авто вже розмитнили українці

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      В Україні вже розмитнили понад 16 тисяч "евроблях"
      В Україні вже розмитнили понад 16 тисяч "евроблях" / Фото з відкритих джерел

      В Україні триває активне розмитнення автомобілів на єврономерах. Так, з 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами розмитнили 16,5 тисяч таких автівок.

      Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

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      У відомстві наголошують, що вказані авто були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

      При цьому майже 14 тисяч автомобілів із загальної кількості перебували в Україні з порушенням вимог Митного кодексу.

      "За них власники добровільно сплатили майже 119 мільйонів гривень (8500 за кожне авто), що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів", - йдеться у повідомленні.

      Найактивніше громадяни оформлювали транспортні засоби у Києві – 3,037 тисяч авто, Волинській – 2,642 тисяч авто, Чернівецькій – 2,058 тисяч авто та Закарпатській областях – 1,137 тисяч авто.


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      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.

      Теги: Новини України Новини політики Авто на єврономерах Мито Державна митна служба
      Джерело: 24 Канал
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