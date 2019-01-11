Скільки Україна заробила на розмитненні "євроблях"

З 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року українці розмитнили понад 24 тисячі автомобілей на іноземній реєстрації. Відтак загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення склала 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів України.

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Вони зазначили, що усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України.

Із загальної кількості оформлених авто – понад 21 тисяча транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили кошти в розмірі 8,5 тисячі гривень за кожне авто, що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією митної статистики, протягом останніх двох тижнів у середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі авто на єврономерах.

До слова, з 25 листопада по 26 грудня в Україні розмитнили 11 тисяч авто з іноземною реєстрацією, що поповнило державну скарбницю на 700 мільйонів гривень.