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      На скільки поповнився держбюджет завдяки розмитненню "євроблях": свіжі дані

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      За місяць в Україні розмитнили 11 тисяч "євроблях"
      За місяць в Україні розмитнили 11 тисяч "євроблях" / Фото з відкритих джерел

      З 25 листопада по 26 грудня в Україні розмитнили 11 тисяч авто з іноземною реєстрацією, що поповнило державну скарбницю на 700 мільйонів гривень.

      Про це повідомили у Державній фіскальній службі України. 

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      З 11 тисяч розмитнених автівок майже 9,6 тисяч перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. Тому їхнім власникам довелось викласти по 8500 гривень, аби уникнути адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів. 

      Зазначається, що за добу, 26 грудня, було розмитнено майже 1,4 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. 

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах. 


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      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Авто 24 Авто на єврономерах Мито
      Джерело: 24 Канал
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