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      На сколько пополнился госбюджет благодаря растаможке "евроблях": свежие данные

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      За месяц в Украине растаможили 11 тысяч "евроблях"
      За месяц в Украине растаможили 11 тысяч "евроблях" / Фото из открытых источников

      С 25 ноября по 26 декабря в Украине растаможили 11 тысяч авто с иностранной регистрацией, что пополнило государственную казну на 700 миллионов гривен.

      Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

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      Из 11 тысяч растаможенных автомобилей почти 9,6 тысяч находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. Поэтому их владельцам пришлось выложить по 8500 гривен, чтобы избежать административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов.

      Отмечается, что за сутки, 26 декабря, было растаможено почти 1,4 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам, чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.


      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Пошлина Авто на еврономерах Авто 24
      Источник: 24 Канал
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