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      Uklon отказывается от Lanos и "евроблях"

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      Uklon отказывается от Lanos и "евроблях"
      Uklon отказывается от Lanos и "евроблях" / biz.liga.net

      С октября 2017 года украинский сервис заказа такси Uklon перестал подключать к своей системе автомобили Lanos, а с января 2019 года компания полностью выводит их из парка.

      Об этом сообщил совладелец и операционный директор Uklon Сергей Смусь, пишет LIGA.net.

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      Известно, что сейчас к Uklon подключены 250 автомобилей Lanos. Однако Сергей Смусь уточнил, что будут отключать от сервиса не только Lanos, но и автомобили Nexia, Matiz, а также другие подобного класса.

      Кроме того, Смусь отметил, что компания не может полностью отказаться от возрастных иномарок.

      В Украине очень сложный рынок. Новые нормальные машины дорогие. Не у каждого есть возможность купить такой автомобиль, а спрос надо удовлетворять. Это реалии рынка. Поэтому сотрудничаем с различными автомобилями, но применяем индивидуальный подход к каждому. Например, если к нам приезжает Audi 2002 года, смотрим на состояние, резину и прочее. если все нормально – сотрудничаем,
      – отметил топ-менеджер.

      Более того, по данным Смуся, 8% от общего количества автомобилей в Uklon – машины на еврономерах.

      Надеемся, что после шестимесячного льготного периода растаможки люди будут отказываться завозить такие машины. Здесь важно, как это все будет контролироваться государством, как будут штрафовать эти машины. Ждем завершения этого периода и, скорее всего, будем отказываться от сотрудничества с "еврономерами", 
      – сказал Смусь.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем большая таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости Украины Авто Авто на еврономерах
      Источник: 24 Канал
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