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      Uber во Франции оштрафовали почти на полмиллиона евро

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      Uber во Франции оштрафовали почти на полмиллиона евро
      Uber во Франции оштрафовали почти на полмиллиона евро / cardiagram.com.ua

      Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала американскую компанию Uber на 400 тысяч евро за то, что она вовремя не сообщила о масштабной утечке персональных данных клиентов, которая произошла в 2016 году.

      Об этом сообщает EUobserver.

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      Известно, что Uber сообщил пользователям об инциденте только в ноябре 2017 года. Более того, утечка задела 57 миллионов пользователей, в том числе 1,4 миллиона человек во Франции.

      Напомним, что недавно сервис такси Uber заплатил 148 миллионов долларов за то, что скрывал утечку данных.

      Теги: Штрафы Деньги Новости Франции Uber
      Источник: 24 Канал
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