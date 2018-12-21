Uber во Франции оштрафовали почти на полмиллиона евро
Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала американскую компанию Uber на 400 тысяч евро за то, что она вовремя не сообщила о масштабной утечке персональных данных клиентов, которая произошла в 2016 году.
Об этом сообщает EUobserver.
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Известно, что Uber сообщил пользователям об инциденте только в ноябре 2017 года. Более того, утечка задела 57 миллионов пользователей, в том числе 1,4 миллиона человек во Франции.
Напомним, что недавно сервис такси Uber заплатил 148 миллионов долларов за то, что скрывал утечку данных.
Источник: 24 Канал
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