Uber у Франції оштрафували майже на півмільйона євро

Національна комісія Франції з інформатики та свобод (CNIL) оштрафувала американську компанію Uber на 400 тисяч євро за те, що вона невчасно повідомила про масштабний витік персональних даних клієнтів, який стався у 2016 році.

Про це повідомляє EUobserver.

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Відомо, що Uber повідомив користувачам про інцидент лише в листопаді 2017 року. Більше того, витік зачепив 57 мільйонів користувачів, зокрема 1,4 мільйона осіб у Франції.

Нагадаємо, що нещодавно сервіс таксі Uber заплатив 148 мільйонів доларів за те, що приховував витік даних.