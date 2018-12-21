Uber у Франції оштрафували майже на півмільйона євро
Національна комісія Франції з інформатики та свобод (CNIL) оштрафувала американську компанію Uber на 400 тисяч євро за те, що вона невчасно повідомила про масштабний витік персональних даних клієнтів, який стався у 2016 році.
Про це повідомляє EUobserver.
Читайте також: Таксі Uber потрапило у чергову ДТП у Києві: винуватець був п’яним
Відомо, що Uber повідомив користувачам про інцидент лише в листопаді 2017 року. Більше того, витік зачепив 57 мільйонів користувачів, зокрема 1,4 мільйона осіб у Франції.
Нагадаємо, що нещодавно сервіс таксі Uber заплатив 148 мільйонів доларів за те, що приховував витік даних.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитисясьогодні , 10:00
-
Цілими днями про Україну з телевізора говорять, — військовополонений моряк про московське СІЗОсьогодні , 08:53
-
Головні новини 20 грудня: Зухвалі заяви Путіна, нова назва УПЦ МП і мораторій на землюсьогодні , 08:00
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами12 січня 2017 , 05:37
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00