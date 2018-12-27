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      Uklon відмовляється від Lanos і "євроблях"

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      Uklon відмовляється від Lanos і "євроблях"
      Uklon відмовляється від Lanos і "євроблях" / biz.liga.net

      З жовтня 2017 року український сервіс замовлення таксі Uklon перестав підключати до своєї системи автомобілі Lanos, а з січня 2019 року компанія повністю виводить їх з парку.

      Про це повідомив співвласник і операційний директор Uklon Сергій Смусь, пише LIGA.net.

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      Відомо, що зараз до Uklon підключено 250 автомобілів Lanos. Однак Сергій Смусь уточнив, що будуть відключати від сервісу не тільки Lanos, але і автомобілі Nexia, Matiz, а також інші подібного класу.

      Крім того, Смусь зазначив, що компанія не може повністю відмовитися від вікових іномарок.

      В Україні дуже складний ринок. Нові нормальні машини дорогі. Не у кожного є можливість купити такий автомобіль, а попит треба задовольняти. Це реалії ринку. Тому співпрацюємо з різними автомобілями, але застосовуємо індивідуальний підхід до кожного. Наприклад, якщо до нас приїжджає Audi 2002 року, дивимося на стан, гуму та інше. якщо все нормально – співпрацюємо,
      – зазначив топ-менеджер.

      Більше того, за даними Смуся, 8% від загальної кількості автомобілів в Uklon – машини на єврономерах.

      Сподіваємося, що після шестимісячного пільгового періоду розмитнення люди будуть відмовлятися завозити такі машини. Тут важливо, як це все буде контролюватися державою, як будуть штрафувати ці машини. Чекаємо завершення цього періоду і, швидше за все, будемо відмовлятися від співпраці з "єврономерами", – сказав Смусь.

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.

       
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Авто
      Джерело: 24 Канал
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