Сколько Украина заработала на растаможке "евроблях"

С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года украинцы растаможили более 24 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Следовательно, общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления составила 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщили на сайте Министерства финансов Украины.

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Они отметили, что все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины.

Из общего количества оформленных авто – более 21 тысячи транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тысячи гривен за каждое авто, что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены,

– говорится в сообщении.

По информации таможенной статистики, в течение последних двух недель в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи авто на еврономерах.

К слову, с 25 ноября по 26 декабря в Украине растаможили 11 тысяч авто с иностранной регистрацией, что пополнило государственную казну на 700 миллионов гривен.