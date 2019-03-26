Завышение цен на растаможке "евроблях": как это объясняют таможенники

Владельцы авто на еврономерах, которые хотят легализовать свои машины, жалуются на то, что сотрудники таможенной службы намеренно завышают стоимость машин. Люди уже массово начали подавать в суд. Как это объясняют сами таможенники – читайте в материале 24 канала.

Владельцы "евроблях" возмущаются, что таможенники не учитывают документы, где указана стоимость автомобиля. Рассчитывают ее сами, пользуясь немецким каталогам Schwacke. Это ознакомительное издание для тех, кто хочет узнать цены на европейские б\у автомобили.

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Таможенники не скрывают, что заглядывают в каталог. Однако, уверят, только для ознакомления. И, устанавливая стоимость машины, пользуются не только этим источником.

Мы используем любые официальные источники. К примеру, пользуемся информацией, которая находится в единой базе данных Фискальной службы Украины и определяем ту стоимость, которая подтверждается только документально,

– объяснила заместитель начальника поста Киевской городской таможни Людмила Сопенюк.

Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

Таможенники хвастаются, что работают плодотворно. Только за три месяца льготного периода растаможили более ста тысяч машин. Деньги от "бляхеров" успели отдать пенсионерам. Перед выборами тем, кто получает минимальную пенсию, выделили по 2400 гривен помощи. Якобы отдали долги за 2015-2016, когда не проиндексировали выплаты. Однако, этот подарок уже назвали попыткой действующего президента задобрить электорат перед выборами.

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"Вопрос не в коррупционной составляющей. Основная проблема здесь была наполнить быстрее государственный бюджет. Таможня однозначно выполняла те команды, которые ей поступали", – отметил экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

Украинцы, которые чувствуют себя обманутыми, массово обращаются в суд. Юристы прогнозируют, что таких случаев будет все больше. Чтобы не потерять деньги, советуют консультироваться со специалистами еще до процедуры оформления, а еще лучше – брать юриста с собой на таможню.

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