Рада отложила штрафы для владельцев авто на еврономерах

В Украине отсрочили на 3 месяца введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах. Соответствующие правки в закон 16 мая одобрила Верховная Рада. Свои голоса за после нескольких неудачных попыток отдали 236 нардепов.

"Мы учли просьбу об отсрочке применения закона (о штрафах за нерастаможивание "евроблях") еще на 90 дней: цифры 180 заменить цифрами 270", – прокомментировала поправки в документ нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко", глава налогового комитета Нина Южанина.

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То есть штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах заработают не через 180 дней, а через 270. Эта дата приходится на 24 августа 2019 года.

Мне кажется, что за это время растаможится небольшое количество автомобилей. Но если их будет даже 10 или 20 тысяч, это означает, что мы в очередной раз прислушались к просьбе людей, которые об этом попросили. В связи с тем, что начался сезон весенне-летних работ, они смогут заработать средства для растаможки авто,

– сказала Южанина.

Какие штрафы будут за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита:

от 10 до 20 суток – 17 тысяч гривен штрафа;

от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен штрафа;

свыше 30 суток (а также за потерю или разукомплектации авто) – 170 тысяч гривен или автомобиль конфискуют по решению суда.

Два дня подряд, 15 и 16 мая, под парламентом митинговали владельцы авто на еврономарах. Они требовали продлить льготный период для растаможки таких авто до начала 2020 года, отменить акциз на авто, отсрочить введение штрафов за нерастаможенную машину и остановить начисление повторных штрафов за растаможку в размере 8,5 тысяч гривен.

16 мая под парламентом даже произошла стычка между владельцами авто на еврономерах и полицией.

Что предусматривает закон об авто на еврономерах: смотрите видео