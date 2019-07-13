Голобородько VS Зеленський: скандальні промови та показові покарання президента

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Нарешті президент Зеленський почав робити те, що обіцяв, те заради чого його і обрали. Коли я спостерігав за подіями цього тижня, мене постійно переслідувало відчуття, що я вже це десь бачив. Мене звати Антон Голобородько і сьогодні поговоримо про те, що насправді говорить Володимир Зеленський.

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Вже тиждень Зеленський просто фонтанує гучними заявами та зверненнями.

Звернення до Путіна

Одне з перших звернень було не до когось там, а до президента РФ Володимира Путіна. Здається, щось подібне вже було, коли Зеленський запрошував Порошенка на дебати.

Так-так, це точно вже було, давайте порівняємо далі. Зеленський озвучив свої умови, запропонував місце зустрічі, тільки про аналізи чомусь цього разу забув. Ну і напевно очікував на таку відповідь: "Стадіон, так стадіон". Але у Кремлі, напевно, теж спостерігали за історією з дебатами і знають, чим вона закінчується для того, хто погоджується на стадіон. Тож вже за кілька днів перша розмова між двома президентами таки відбулась, але телефоном.



Новина про телефонну розмову на сайті президента РФ

На сайті українського президента майже ідентична суха заява, мовляв, обговорили звільнення Українських громадян, що перебувають в полоні Росії. І ніби між іншим зазначено: "Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі".



Новина про розмову на сайті президента України

Що ще важливо, Зеленський таки продовжує виконувати свої передвиборчі обіцянки. Обіцяв долучити гарантів Будапештського меморандуму до нормандського формату – і от запросив.

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Проте ні Сполучені штати, ні Британія на заяву Зеленського поки не відреагували. Можливо, тому що офіційні звернення все ж таки робляться не через відео в YouTube, а дипломатичними каналами. Бо це кандидат Порошенко міг перейматись через кілька мільйонів переглядів відеозвернення суперника, а лідери світових держав не будуть. У них там проста фотографія яйця може зібрати десятки мільйонів лайків.

Бути чи не бути параду

Ще одна заява президента цього тижня прозвучала так:

Ну, ідея не дуже і нова. Суперечки про доцільність проведення параду точаться щороку. І в неї є прихильники.

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А от пропозиція замість параду роздати військовим по 1000 гривень премії на честь Дня Незалежності декого образила: "Це намагання купити свою армію. У скільки нас оцінили? Тисячу гривень? Якщо ці гроші надійдуть мені на картку, я їх перерахую в фонд "Повернись живим".

Скандальні промови президента на Закарпатті та в Борисполі

Ну і нарешті переходимо до найбільш обговорюваних промов президента. Цього тижня президент не на жарт лютує. Він поїхав на Закарпаття і влаштував там показові чистки, одразу заявивши: "Хвилюватись зараз будуть люди, які займаються контрабандою і кришують контрабанду". І заявив він це в залі повному митників.

Україна і справді щороку втрачає приблизно 5 мільярдів доларів через контрабанду. Це ті гроші, які справді дуже необхідні бюджету. Тож коли Зеленський каже: "У вас який телефон? Айфон, а звідки у вас гроші на айфон?". Коли, люди, що вважають себе господарями життя, стоять похиливши голови, і слухають таке: "У мене до вас прохання написати заяву про звільнення". Коли президент, фактично, у прямому ефірі починає висувати ультиматуми: "Якщо вони не звільняються протягом двох днів, з понеділка починаючи ви можете звільнити їх". Серце кожного українця, не буду приховувати – і моє теж – радіє. Бо усі ж ми розуміємо, що начальник обласної митниці в нашій країні скоріше за все замішаний у корупційних схемах.

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Тільки от, якщо опуститись на землю, то робити ось так, як це було у Борисполі під Києвом, коли Зеленський вигнав секретаря міської ради з сесійної зали самої міськради, – не зовсім правильно. Бо ким би він не був, перш за все його обрали депутатом міської ради люди. Так само, як і президента. Тому говорити: "Щас позвоню Баканову стосовно цього чорта" – можливо і відповідає запиту суспільства, але аж ніяк не личить президенту.

Відео: Зеленський в Борисполі

Подібну поведінку вже демонстрував Кернес.

Відео: Кернес і його риторика

Також так поводився ще один політик – Міхеїл Саакашвілі. Під час свого президентства в Грузії він був громовідводом і фасадом реформ. А самі реформи в цей час робив його головний реформатор Каха Бендукідзе. Чи є у Зеленського свій Бендукідзе – поки не ясно.

Відео: риторика Саакашвілі

Люстрація Зеленського

Власне тиждень президентської люті закінчився тим, що Зеленський заявив про посилення люстрації. Додати до переліку посад, які підпадають під люстрацію пропонують: президента, депутатів Верховної Ради і ще купу чиновників, які працювали за Порошенка.

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Звучить класно, але от тільки що Зеленський буде робити з усіма тими членами своєї команди, які працювали в попередньому уряді чи Адміністрації? Головою РНБО Олександром Данилюком, який був і у Порошенка і у Гройсмана? З Максимом Нефьодовим, щойно призначеним головою Митниці? Зрештою, з Арсеном Аваковим, яки має шанси зберегтися і за нової влади? Чи вони просто повторять долю Андрія Богдана, якого таки призначили головою Офісу Президента, попри те, що він підпадав під люстрацію? З Бухарєвим, який очолив за Зеленського зовнішню розвідку, і який має сумнівні статки?

Показові обіцянки чи реальні дії

Виникає лише одне питання: яка мета всіх цих гучних промов і показових покарань? Чи не спеціально перед виборами до Раду вони звучать? За останній час Зеленський видав, напевно, більше заяв ніж за усю свою передвиборчу кампанію. І це за тиждень до парламентських виборів, які повинні зробити ці слова реальністю.

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Я буду радий помилятись. Звісно, буде дуже добре, якщо усі корумповані чиновники будуть звільнені, а краще засуджені і ув'язнені. Якщо гроші нарешті підуть до бюджету, а не по кишенях хабарників. Якщо державні установи нарешті почнуть отримувати і ефективно використовувати гідне фінансування. Але для цього потрібні не показові сварки, а системні дії. А з ними поки що не дуже.

Реформування, ви ж знаєте лексичне значення слова "реформування" – це і є зміни. Ми поки що не говоримо про них. Буде новий уряд, будемо піднімати питання,

– сказав Зеленський.

Хотілося б, щоб було навпаки: аби спочатку піднімали питання, а потім йшли до влади. Але судячи з високих рейтингів президентської партії, емоційні заяви голови держави впливають на українців ефективніше ніж концептуальні підходи.