Голобородько VS Зеленський: що чекає на "Слугу народу" в Раді

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Я нарешті зрозумів, у чому полягає план дій команди президента – це стало для мене головним відкриттям тижня – план у тому, що плану немає.

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"У нас немає плану. Всі наші дії емоційні... тому що ми самі не знаємо, що ми будемо робити", – сказав Андрій Богдан.

Ці слова, сказані головою Офісу Президента Андрієм Богданом в інтерв'ю, на мою думку, частково пояснюють, чому усе в Україні відбувається так, як відбувається.

Рейтинги партії "Слуга народу"

Вже третій тиждень поспіль рейтинги президентської партії "Слуга народу" продовжують падати. Трагедії для президента та його політсили, звісно, в цьому немає. 49, 45 чи 42 відсотки для них не так принципово. В будь-якому разі в парламенті "Слуга народу" буде найбільшою фракцією. А може навіть монобільшістю.

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Водночас незначне, але поступове падіння є яскравою ілюстрацією до того, чому Володимир Зеленський так вперто боровся за розпуск Ради й дочасні вибори. Мінус 7% за місяць для них не так багато, але за майже пів року, що лишались до виборів, черговий рейтинг підтримки президентської політсили міг би перетворитись на 27%. До жовтня могло б залишитись близько 30%.



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Судячи з першого туру президентських виборів, десь такою і є реальна підтримка Зеленського. Решту, як ми знаємо, йому дало так зване "протестне" голосування.

З власного погляду команда президента усе зробила правильно, адже її мета – перемогти на виборах, захопити максимальну кількість місць у парламенті. Але саме ця поспішність і зіграла з ними злий жарт. Формувати списки та підбирати кандидатів на мажоритарні округи довелося в авральному режимі. Не дивно, що туди потрапили безліч випадкових людей. Які аж ніяк не прикрасять парламент.



Хто увійшов в список партії "Слуга народу"

Мажоритарники від "Слуги народу"

Зараз усіх цих кандидатів голова партії Дмитро Разумков возить і представляє по всій країні. Цього тижня представили майбутніх "слуг народу" – мажоритарників Київщини.

Серед них – Олександр Горобець – волонтер, заступник директора будівельної компанії. Працював у галузі земельних ресурсів, архітектури та містобудування, про це написано на сайті партії. Тільки чомусь скромно замовчано, що у галузі земельних ресурсів він працював начальником департаменту містобудування Київської обласної держадміністрації.



Олександр Горобець

Цікаво, що сам пан Олександр родом з Білої Церкви, а йде в Раду по 95 округу. Це передмістя Києва – Ірпінь – рекреаційна зона, де земля на вагу золота. Останні 10 років свого життя місцеві активісти витратили на війну з забудовниками, які поступово вирубають тут ліс і "садять" натомість багатоповерхівки.

Ще один представник забудовника з-поміж представлених – Анна Скороход. Жінка йде по 93 округу – це Переяслав-Хмельницький.



Анна Скороход

Ще один цікавий кандидат – Юрій Нестерчук. Він балотується по 90 округу – це Біла Церква, що в 100 кілометрах від Києва. Щодня мешканці передмість їздять його набитими вщент автобусами до столиці, а ввечері додому. Пан Юрій – власник кількох транспортних підприємств і найпривабливіших маршрутів – прагне стати народним депутатом, саме в цьому окрузі.



Юрій Нестерчук

Я жену від себе думку, що ці кандидати йдуть в парламент, щоб лобіювати власні бізнес-інтереси. Але конфлікт цих інтересів – очевидний. Звісно, у партії клянуться, що будуть контролювати й карати.

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Проте вже зараз політологи й колишні політики пророкують, що в парламенті майбутню найбільшу фракцію чекає стара як Рада проблема тушок. Йдеться про депутатів, які попавши туди, почнуть перебігати в інші фракції або просто саботувати голосування. Це розуміють навіть у самій команді президента.

Після виборів соціологи дають партії "Слуга народу" не більше ніж рік гарантованої підтримки українців. За цей час і президент, і депутати його фракції мусять запропонувати та прийняти багато рішень і законів, які є обіцяними та важливими, і продемонструвати виборцям результат. По-іншому рейтинги і президента, і його політсили поповзуть вниз дуже стрімко.



Партія "Слуга народу" / Фото Getty Images

Припускаю, що якраз за пів року з фракції "Слуги народу" і почнуть бігти потенційні тушки – 20-30 зрадників точно знайдеться. І от тоді хитка президентська більшість, на яку розраховують в партії, може розвалитись. А президент – знову залишиться без підтримки парламенту, як зараз.

Глава держави знову може опинитися в ситуації, коли не буде здатен реалізувати жодної своєї ініціативи. І все в країні знову зупиниться. Що тоді? За рік знову перевибори? Вже без рейтингів.

Помилки партії "Слуга народу"

Все це могло і мало б відбуватись по-іншому. Адже помилка була закладена в процес від самого початку. Партію "Слуга народу" створили ще у 2017 році, а рішення балотуватись у президенти Зеленський прийняв, як мінімум, дев'ять місяців тому.

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Вже тоді вони не могли не розуміти – аби виконати після перемоги усе обіцяне – одних президентських повноважень буде замало. Потрібна буде партія і фракція. Чому вони не почали її будувати тоді? Не шукали людей, не перевіряли їх і не готували кандидатів? Тепер ми розуміємо чому. Бо плану ж – немає.

В мене немає підстав сумніватись, що особисто Володимир Зеленський має щирі наміри та амбіції змінити цю країну на краще. Але він повинен розуміти, що у нього є не більше ніж пів року.

За цей час його команда повинна зробити диво: прийняти такі закони та запустити такі реформи, які стануть незворотними, а кожен українець побачить і відчує результат їхньої роботи.



Володимир Зеленський / Фото Getty Images

А ось нам з вами, шановні українці, треба нарешті зрозуміти інше: для того, щоб зробити з цієї країни щось путнє, нам усім необхідно брати активну участь у політиці. Створювати справжні партії, включатись в політичне життя, голосувати за тих, хто довів свою принциповість і професіоналізм. Тільки так ми отримаємо шанс на майбутнє, в якому наступні 28 років не житимемо "без плану".



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