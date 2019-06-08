Голобородько VS Зеленський: перші скандали нового президента

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Плагіат у промові Зеленського

Коли під час передвиборчих перегонів Зеленський сипав обіцянками швидко і просто закінчити війну, я заспокоював своїх друзів – як тільки він стане президентом і зрозуміє, що ж відбувається насправді, що війна на Сході – це і є мета Росії, що мир їм просто не потрібен. Його риторика зміниться просто миттєво і він почне казати те саме, що й Порошенко.

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Але навіть я не міг уявити, що це відбудеться у прямо сенсі:

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Ба більше, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський 5 червня у Брюсселі.

"Україна в Європі – це смерть російського імперського проекту. Ба більше – потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії, на всьому пострадянському просторі", – виголосив Порошенко 31 травня під час першого з'їзду партії "Європейська Солідарність".

В команді Порошенка з цього ледь не роздули дипломатичний скандал. Однак абсолютно не важливо, хто і в кого вкрав цю фразу. Адже про те, що "без України Росія перестає бути імперією" першим сказав Збігнєв Бжезинський ще 20 років тому.

Скандал у Мінську

Та не одним плагіатом відзначився Зеленський у Брюсселі. Він відправив на мирні перемовини начальника Генштабу Руслана Хомчака.



Руслан Хомчак

Чи то Зеленський не знав, що начальник Генштабу не входить в переговорну групу, чи то що Кучма не начальник Генштабу. Однак, в будь-якому разі, хоч і без Генштабу, але переговори в Мінську нарешті відновились.

Новий-старий представник України Леонід Данилович вже розродився заявами. Звісно і про припинення вогню і відведення військ говорили, але найцікавіше – Кучма запропонував зняти блокаду з Донбасу. А озвучив Кучма між іншим позицію президента. І посипалась критика з усіх сторін.

Що таке блокада Донбасу?15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення про припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Цей крок пояснили також насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.



Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять стрілянину, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

Будьмо відвертими – ми Донбас, взагалі, повертати хочемо? А як ми це будемо робити без відновлення економічних і соціальних зв'язків? Звісно, що варіант є – перейти у наступ, тобто розпочати повномасштабну війну. Усі ж розуміють, що це означає?

Ставлення Європи до Зеленського

В Брюсселі Зеленський реально відкрив для себе Європу. Як розказали мені мої джерела в Єврокомісії, для глави держави це був експрес-курс, так зване "зведення" в міжнародну політику. За закритими дверима йому, у прямому сенсі слова, пояснювали, що таке угода про асоціацію, що Україна має виконати, щоб отримати черговий транші від ЄС. Я сам здивувався, та він і справді усього цього не знав, але не розгубився.

Про заяви, домовленості та зустрічі Зеленського у Брюсселі – читайте у матеріалі 24 каналу

Хороша новина в тому, що Брюссель Зеленського прийняв. Він для них не просто кльовий, молодий хлопець з почуттям гумору. Його сприймають, як президента з підтримкою в понад 70%. Йому готові пробачати незнання та недосвідченість, бо чудово розуміють, якщо вони не посіють правильні думки в його голову, цим дуже швидко скористається Москва. Отже, європейці будуть любити нового президента Зеленського.



Володимир Зеленський з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером

Принаймні доки він їх не розчарує. Бо обіцянки це одне, а в ЄС чекають дій. Перший транш нам дали у грудні 2018, вже тоді Україна не виконала частину зобов'язань. Другого не буде без боротьби з корупцією, нормальної судової реформи, ринку електроенергії тощо. У Зеленського наперед виправдовуються про потребу перевиборів, і що Рада все блокує.

І це правда, президент дуже обмежений у своїх повноваженнях. Без Ради та Кабміну усі його ініціативи нічого не варті. А український парламент наче підігрує Зеленському. І для цього їм не треба робити багато, просто не голосувати за його "невідкладні" закони. Вони це вже успішно роблять.

Верховна Рада вже провалила:

– пропозиції про зміну виборчої системи;

– законопроект про імпічмент;

– не відправили у відставку міністрів і голову СБУ.

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У президента знову кажуть про потребу перевиборів і тим піднімають собі рейтинги. Володимир Зеленський вже поставив перший рекорд в українській політиці. Він переміг у виборах з результатом 73%, жоден з українських президентів не мав такої підтримки. А тепер такий самий рекорд може поставити і його партія. Її рейтинги продовжують рости, зараз за неї готова проголосувати майже половина виборців.



Позачергові парламентські вибори: основні дати

Газова війна з Росією

Для кредиту від ЄС потрібні реформи, а для них потрібна більшість у Раді та Кабміні. Припустимо вибори відбудуться 21 липня. Припустимо у середині серпня будуть результати, а нова Рада почне працювати. Якщо нам пощастить, то у вересні створять коаліцію і сформують уряд. Тобто за найоптимістичнішими прогнозами перші результати їх роботи ми побачимо у жовтні. Відповідно і європейських грошей раніше чекати не варто. А у жовтні у нас опалювальний сезон.

"Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну – що на це кажуть у "Нафтогазі" читайте на сайті 24

І тут нова цікава річ, про яку новий президент ще, мабуть, нічогісінько не знає – наближається чергова газова війна між Україною і Росією. У кінці року закінчуються договори на транзит російського газу територією України до країн ЄС. Водночас "Північний потік" не добудований. І росіяни не поспішають вести перемовини з Україною та укладати новий контракт. Тобто Європа просто посеред зими знову може залишитись без газу.

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта

Раніше Кремль не хотів домовлятися, бо чекав на результати виборів президента України, а тепер чекає на результати парламентських виборів. Коли 1 січня 2020 року договору все ще не буде – чи будуть раді наші європейські друзі й кого зроблять винним у цій ситуації?

Дострокові парламентські вибори

Самі вибори і досі на межі зриву, вірніше вірогідність їх скасування дедалі вища. У вівторок 11 червня Конституційний суд знову спробує розглянути питання про те, чи законно президент призначив перевибори.

Однозначної позиції у суддів досі немає. Водночас у Верховній Раді врешті знайшли якийсь документ, що нібито підтверджує факт існування коаліції станом на 17 травня. Тобто теоретично дострокові вибори все ще можуть скасувати. Тоді як і планувалося раніше вони відбудуться у кінці жовтня.

А це означає, що у Зеленського аж до жовтня будуть вигадувати законопроекти, які Рада буде вперто відхиляти. До того часу ми не побачимо ні реформ, ні траншів. І ось в такому стані та ще й без уряду, наприкінці року Україна має всі шанси вступити у війну з Росією – газову. Словом не життя, а казка.