Голобородько VS Зеленский: первые скандалы нового президента

Голобородько о Голобородько. Журналист 24 канала Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

Плагиат в речи Зеленского

Когда во время предвыборной гонки Зеленский сыпал обещаниями быстро и просто закончить войну, я успокаивал своих друзей – как только он станет президентом и поймет, что же происходит на самом деле, что война на Востоке – это и есть цель России, мир им просто не нужен. Его риторика изменится просто мгновенно и он начнет говорить то же, что и Порошенко.

Читайте также: Голобородько VS Зеленский: насколько президенту удается выполнять свои обещания

Но даже я не мог представить, что это произойдет в прямо смысле:

"Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", – сказал Зеленский 5 июня в Брюсселе.

"Украина в Европе – это смерть российского имперского проекта. Более того – мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России, на всем постсоветском пространстве", – произнес Порошенко 31 мая во время первого съезда партии "Европейская Солидарность" .

В команде Порошенко с этого едва не раздули дипломатический скандал. Однако совершенно не важно, кто и у кого украл эту фразу. Ведь о том, что "без Украины Россия перестает быть империей" первым сказал Збигнев Бжезинский еще 20 лет назад.

Скандал в Минске

Но не одним плагиатом отличился Зеленский в Брюсселе. Он отправил на мирные переговоры начальника Генштаба Руслана Хомчака.



Руслан Хомчак

То ли Зеленский не знал, что начальник Генштаба не входит в переговорную группу, то ли что Кучма не начальник Генштаба. Однако, в любом случае, хотя и без Генштаба, но переговоры в Минске наконец возобновились.

Новый-старый представитель Украины Леонид Данилович уже разродился заявлениями. Конечно и о прекращении огня и отводе войск говорили, но самое интересное – Кучма предложил снять блокаду с Донбасса. А озвучил Кучма между прочим позицию президента. И посыпалась критика со всех сторон.

Что такое блокада Донбасса?

15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращению перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориями. Этот шаг объяснили также насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.



Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят стрельбу, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.

Будем откровенны – мы Донбасс вообще возвращать хотим? А как мы это будем делать без восстановления экономических и социальных связей? Конечно, вариант – перейти в наступление, то есть начать полномасштабную войну. Все же понимают, что это значит?

Отношение Европы к Зеленскому

В Брюсселе Зеленский реально открыл для себя Европу. Как рассказали мне мои источники в Еврокомиссии, для главы государства это был экспресс-курс, так называемое "сведение" в международную политику. За закрытыми дверями ему, в прямом смысле слова, объясняли, что такое соглашение об ассоциации, что Украина должна выполнить, чтобы получить очередной транш от ЕС. Я сам удивился, но он действительно всего этого не знал, но не растерялся.

О заявлениях, договоренностях и встречях Зеленского в Брюсселе – читайте в материале 24 канала

Хорошая новость в том, что Брюссель Зеленского принял. Он для них не просто клевый, молодой парень с чувством юмора. Его воспринимают, как президента с поддержкой более чем 70%. Ему готовы прощать незнание и неопытность, так как прекрасно понимают, если они не посеют правильные мысли в голову, этим очень быстро воспользуется Москва. Итак, европейцы будут любить нового президента Зеленского.



Владимир Зеленский с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером



По крайней мере пока он их не разочарует. Потому что обещания это одно, а в ЕС ждут действий. Первый транш нам дали в декабре 2018, уже тогда Украина не выполнила часть обязательств. Второго не будет без борьбы с коррупцией, нормальной судебной реформы, рынка электроэнергии и тому подобное. В Зеленского заранее оправдываются о необходимости перевыборов, и что Рада все блокирует.

И это правда, президент очень ограничен в своих полномочиях. Без Рады и Кабмина все его инициативы ничего не стоят. А украинский парламент будто бы подыгрывает Зеленскому. И для этого им не надо делать много, просто не голосовать за его "неотложные" законы. Они это уже успешно делают.

Верховная Рада уже провалила:

– предложения об изменении избирательной системы;

– законопроект об импичменте;

– не отправили в отставку министров и председателя СБУ.

Читайте также: Первая реакция Зелинского на проваленные изменения в избирательное законодательство

У президента снова говорят о необходимости перевыборов и тем поднимают себе рейтинги. Владимир Зеленский уже поставил первый рекорд в украинской политике. Он победил в выборах с результатом 73%, ни один из украинских президентов не имел такой поддержки. А теперь такой же рекорд может поставить и его партия. Ее рейтинги продолжают расти, сейчас за нее готова проголосовать почти половина избирателей.



Внеочередные парламентские выборы: основные даты

Газовая война с Россией

Для кредита от ЕС нужны реформы, а для них требуется большинство в Раде и Кабмине. Допустим выборы состоятся 21 июля. Допустим в середине августа будут результаты, а новая Рада начнет работать. Если нам повезет, то в сентябре создадут коалицию и сформируют правительство. То есть по самым оптимистичным прогнозам первые результаты их работы мы увидим в октябре. Соответственно и европейских денег раньше ждать не стоит. А в октябре у нас отопительный сезон.

"Газпром" заговорил о поставках дешевого газа в Украину – что на это говорят в "Нафтогазе" читайте на сайте 24

И тут новая интересная вещь, о которой новый президент еще, видимо, ничего не знает – приближается очередная газовая война между Украиной и Россией. В конце года заканчиваются договоры на транзит российского газа по территории Украины в страны ЕС. В то же время "Северный поток" не достроен. И россияне не спешат вести переговоры с Украиной и заключать новый контракт. То есть Европа просто посреди зимы снова может остаться без газа.

Что такое "Северный поток-2"?

Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта

Ранее Кремль не хотел договариваться, потому что ждал результатов выборов президента Украины, а теперь ждет результатов парламентских выборов. Когда 1 января 2020 года договора все еще не будет – будут ли рады наши европейские друзья и кого сделают виноватым в этой ситуации?

Досрочные парламентские выборы

Сами выборы до сих пор на грани срыва, вернее вероятность их отмены все выше. Во вторник, 11 июня, Конституционный суд снова попытается рассмотреть вопрос о том, законно ли президент назначил перевыборы.

Однозначной позиции у судей пока нет. В то же время в Верховной Раде наконец нашли какой-то документ, якобы подтверждающий факт существования коалиции по состоянию на 17 мая. То есть теоретически досрочные выборы все еще могут отменить. В то время как и планировалось ранее они состоятся в конце октября.

А это значит, что у Зеленского вплоть до октября будут придумывать законопроекты, которые Рада будет упрямо отклонять. К тому времени мы не увидим ни реформ, ни траншей. И вот в таком состоянии да еще и без правительства, в конце года Украина имеет все шансы вступить в войну с Россией – газовую. Словом не жизнь, а сказка.