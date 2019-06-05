Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео

Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит на посту президента Украины в Брюссель. Там он встретился с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Глава государства обсудил борьбу против России-агрессора, войну на Донбассе, освобождение политзаключенных и вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО.

Главной целью первого зарубежного визита Зеленского было дать четкий и недвусмысленный сигнал мировым лидерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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Вечером 4 июня президент прилетел в Брюссель. В состав украинской делегации, кроме самого Зеленского, вошли заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе

За 2 дня пребывания в Брюсселе Зеленский встретился с:

Президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером (4 июня в 16:30 по Киеву); генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (4 июня) европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом (4 июня) президентом Польши Анджеем Дудой (4 июня) с высокой представительницей ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Федерікою Могеріні (5 июня) председателем Европейского Совета Дональдом Туском (5 июня)

Встреча №1. Зеленский поговорил с Юнкером

Владимир Зеленский сразу после приезда в Брюссель провел первую встречу с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе.

Встреча Зеленского и Юнкера

Юнкер назвал украинского президента "новым другом", комментируя вопрос не скучает ли он за предыдущим главой Петром Порошенко. Со своей стороны, Владимир Зеленский добавил, что "новый друг лучше старого".

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В общем политики обсудили взаимодействие Украины и ЕС и договорились продолжать сотрудничество по всем направлениям. Заметим, за вступление Украины в Европейский Союз выступают 62% украинцев.

Что подчеркнул Зеленский:



Украина продолжает стратегический курс на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО;

Украина готова придерживаться взятых на себя обязательств, в частности во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами;

Он поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно в борьбе против России;

Цель Украины остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами;

Евросоюзу стоит продолжать санкционную политику против России

В то же время, Юнкер заверил Украину в полной поддержке со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Встреча Владимира Зеленского с Жан-Клодом Юнкером: видео

Встреча №2. О чем говорили Зеленский и Столтенберг

Вторую встречу в Брюсселе президент Владимир Зеленский провел с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Для Украины это символично, ведь государство давно стремится к вступлению в Альясн и его поддерживают 53% украинцев.

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Политики обсудили курс Украины на присоединение к НАТО, ситуацию на Донбассе и незаконную выдачу паспортов России украинским гражданам, живущим на Востоке.

"Стратегический курс Украины на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Очень хочу придать новый импульс нашим отношениям с Альянсом", – подчеркнул президент.



Зеленский и Столтенберг на встрече

Главные тезисы выступления Зеленского:



Украина готова вести переговоры с Россией и внедрять минские соглашения;

Украина приглашает к себе в июле Североатлантический совет НАТО;

Украина надеется возобновить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО;

Цель реформ в Украине – повышение уровня жизни украинцев, искоренение коррупции и модернизация государства;

Ключевая задача Украины – обеспечить безопасность и стабильность в регионе Черного моря, которая требует дополнительных усилий со стороны Альянса;

Первейшая задача для него – надлежащее выполнение закона по национальной безопасности. Это – реформы службы безопасности, разведки, оборонной промышленности, демократический контроль по безопасности и оборонным секторами.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина является надежным партнером Альянса.

"Украина – очень ценный партнер НАТО. Вы делаете вклад в наши миссии в Афганистане и Косово, даже если у вас проблемы дома. Много учений мы проводим вместе. Это показывает большую преданность Украины вопросом национальной безопасности", – сказал Столтенберг.

Главные тезисы выступления Столтенберга:



НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности в ее борьбе с Россией;

40 миллионов евро Альянс выделит на помощь Украине – это кибербезопасность и медицинская реабилитация;

Альянс не будет признавать незаконную аннексию Крыма и осуждает агрессивные действия России в Черноморско-Азовском регионе;

НАТО приветствует решение Международного трибунала ООН по морским вопросам о том, что Россия должна отпустить украинских моряков и корабли, которые они захватили на Азове;

НАТО усиливает сотрудничество с Украиной и Грузией в Черном море и мониторит ситуацию по РФ;

В июле Альянс вместе с Украиной проведет больше учений в акватории Черного моря.

Встреча Зеленского и Столтенберга: видео

Встреча №3. Зеленский и Домбровскис

Третью встречу в Брюсселе еще 4 июня президент Зеленский провел с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Они обсудили практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

Владимир Зеленский и Валдис Домбровскис

Что заявил Домбровскис?



ЕС завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине денег второго транша в размере 500 миллионов евро, как только украинская сторона выполнит необходимые для этого требования. Об условиях – читайте здесь.

Он также уверен, что в будущем составе Еврокомиссии и Европейского Совета сохранится солидарность в отношении Украины.

Что сказал Зеленский?



Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

Что касается дефолта – это слухи и продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией.

Что касается "Приватбанка" – защищать только государство и граждан. Меня игры бывших владельцев в судах не интересуют.

Встреча №4. О чем говорили Зеленский и Дуда

Президент Владимир Зеленский с коллегой Анджеем Дудой

Последнюю встречу 4 июня украинский президент Владимир Зеленский провел со своим коллегой из Польши Анджеем Дудой. Главы государств обсудили вопросы украинско-польских отношений и помощь Варшавы в проевропейских стремлениях Украины.

Зеленский подчеркнул, что:



в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов в истории отношений обеих стран;

Украина и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия;

благодаря консолидированным усилиям Киева и Варшавы удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влияния России на выборные процессы в Союзе и Украине;

Польша является непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины;

Украина очень высоко ценит решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН.

В то же время, Дуда пригласил Зеленского приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Украинский президент с радостью согласился.

Встреча №5. Разговор Зеленского и Могерини

5 июня в Брюсселе президент Зеленский первую встречу провел с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Он поблагодарил дипломата за поддержку Украины и ее территориальной целостности, непризнание аннексии Крыма и внимание к ситуации безопасности на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Федерикой Могерини

Что обсудили политики:



Обсудили Дальнейшие шаги по выполнению Минских соглашений и поддержку украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях.

Зеленский рассказал о планах активизировать реформы в приоритетных сферах: борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

Они также договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных.

Встреча №6. О чем говорили Зеленский и Туск

5 июня состоялась последняя встреча президента Украины Владимира Зеленского во время его первого зарубежного визита. В частности, он провел разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

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Встреча Владимира Зеленского и Дональда Туска

Политики также обсудили путь Украины в Евросоюз, санкции против России.

Главные заявления Зеленского:



Украина продолжает движение в Европейский Союз, и будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России.

Один из главных его приоритетов – противодействие агрессии России и консолидация международной поддержки Украины.

Призывает ЕС усилить санкционный давление против России, чтобы "вернуть мир в Украину".

Вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в Украине.

Инициированные им внеочередные выборы в Верховную Раду должны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, которая пропитана коррупцией.

Также они договорились о проведении в Киеве 8 июля саммита Украина – ЕС.

"Это будет важная возможность придать новый мощный импульс для развития наших взаимоотношений. Не только Украине нужен Евросоюз как гарант ее успеха как независимого и богатого государства, а и Европейскому Союзу нужна Украина – демократическая, дружественная, стабильная, сильная. Убежден, что мы должны ставить амбициозные цели и работать над их достижением", – подчеркнул Зеленский.

Главные тезисы Туска:



ЕС и впредь будет поддерживать суверенитет Украины, независимость и территориальную целостность.

Готов продолжать работу по имплементации соглашения об ассоциации ЕС и Украины, которая уже дала много положительных результатов в торговле и инвестициях, которые являются позитивом для наших граждан с обеих сторон.

ЕС осуждает решение России о выдаче российских паспортов украинцам на Донбассе и в Крыму. Это противоречит минским соглашениям.

ЕС призывает Россия немедленного освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны Россией в Крыму, включая 24 украинских моряками, которые содержатся в Москве.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Дональда Туска: видео