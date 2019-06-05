Жена Зеленского поделилась впечатлениями о первом визите за границу в качестве первой леди
Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась в соцсети впечатлениями о свей первой зарубежной поездке в новом статусе – в Брюссель. Жена президента написала, что имела возможность насладиться очаровательным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира Зеленского.
"Хочу поблагодарить за гостеприимство жену главы Миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", – написала Елена Зеленская в Instagram и добавила фото с поездки.
Читайте также: Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской
С кем в Брюсселе встретился Владимир Зеленский?
- генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом;
- президентом Польши Анджеем Дудой;
- вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом;
- президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
ПЦУ показала видео голосования, на котором ликвидировали Киевский патриархатсегодня , 00:38
-
Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии4 июня , 23:59
-
Полиция убивает, Аваков прикрывает: столкновения в Переяслав-Хмельницком, где убили ребенка4 июня , 22:54
Комментарии