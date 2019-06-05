Жена Зеленского поделилась впечатлениями о первом визите за границу в качестве первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась в соцсети впечатлениями о свей первой зарубежной поездке в новом статусе – в Брюссель. Жена президента написала, что имела возможность насладиться очаровательным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира Зеленского.