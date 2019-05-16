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      Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

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      Владимир и Елена Зеленские
      Владимир и Елена Зеленские / gettyimages

      Жена Петра Порошенко Марина дала совет жене новоизбранного президента Елене Зеленской, как достичь хороших результатов в роли первой леди.

      В эфире радио НВ она призвала "не прислушиваться к советам политтехнологов или протоколистов".

      Читайте также: Кто такая Елена Зеленская: что известно о будущей первой леди Украины

      "Делать надо то, к чему побуждает душа, тогда она увидит, что она не может не делать чего-то полезного для общества", – подчеркнула Марина Порошенко.

      Только с такими эмоциями и с таким внутренним ощущением своего отношения к какому-то проекту можно достичь хороших результатов,
      – сказала жена действующего президента.

      Сама же жена будущего президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что очень переживает о том, как будет в роли первой леди страны, ведь это серьезная ответственность. Кроме того, она бы хотела остаться вне политики и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95".

      Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность. В это надо полностью погрузиться и я по этому поводу переживаю,
      – заметила она.

      В то же время, жена кандидата убеждена, что такая персона, как первая леди страны, своей работой может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это человек, который может гарантировать результат.

      С Мариной Порошенко Елена Зеленская не знакома, но прекрасно относится к ней "как к женщине и матери".

      "Я слышала, что она занимается вопросом инклюзивного образования. Это действительно очень важно. Я не вникала в то, какие там изменения произошли, но я уверена, что они есть. Это, конечно, вызывает огромное уважение", – отметила она.

      Что известно о Марине Порошенко и Елене Зеленской: смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Елена Зеленская благотворительность
      Источник: 24 канал
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