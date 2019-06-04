Зеленский встретился с Дудой и рассказал, как настроен в отношении Польши

Президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", – сказал Зеленский на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи.

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Президент Украины также сказал, что наше государство и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия.

"И вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе против агрессии", – Зеленский.

Он добавил, что благодаря консолидированным усилиям Украины и Польши удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влияния России на выборные процессы в ЕС и Украине.

Президент Украины отметил, что Польша является "непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины".

"В Украине очень высоко ценят решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН", – подчеркнул он.

Зеленский также принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сказал Дуда.

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"Я рад, что Вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать Вас в Варшаве", – сказал польский лидер.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды".