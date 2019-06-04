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      Зеленский встретился с Дудой и рассказал, как настроен в отношении Польши

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      Зеленский встретился с Дудой
      Зеленский встретился с Дудой / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории.

      "Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", – сказал Зеленский на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи.

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      Президент Украины также сказал, что наше государство и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия.

      "И вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе против агрессии", – Зеленский.

      Он добавил, что благодаря консолидированным усилиям Украины и Польши удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влияния России на выборные процессы в ЕС и Украине.

      Президент Украины отметил, что Польша является "непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины".

      "В Украине очень высоко ценят решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН", – подчеркнул он.

      Зеленский также принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сказал Дуда.

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      "Я рад, что Вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать Вас в Варшаве", – сказал польский лидер.

      В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Евросоюз Украина – Россия История Новости Польши Анджей Дуда
      Источник: 24 канал
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