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      Путина не пригласили на годовщину начала Нормандской операции: что это такое

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      Путина не пригласили на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне
      Путина не пригласили на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне / Economics-prorok.com

      Президента России Владимира Путина впервые за 15 лет не пригласили на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне. Нормандская операция Overlord на севере Франции – крупнейшая военно-морская десантная операция в истории, которая началась 6 июня 1944 года и продолжалась до 1 июля.

      Масштабные праздничные и памятные мероприятия по случаю юбилея начала Нормандской операции пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии, сообщает Укринформ.

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      По данным правительства Великобритании, кроме их стороны, в мероприятиях высокого уровня примут участие представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Приглашена и Германия, но не Россия.

      Путина впервые с 2004 года (когда отмечалось 60-летие D-Day), в этом году на событие не пригласили. Кстати, президент России участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014 году, то есть уже после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе.

      В главных событиях празднования Нормандской операции в английском портовом городе Портсмут и на побережье французской Нормандии примут участие премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп.

      Мей, Макрон, Меркель, Трамп
      В событиях празднования Нормандской операции примут участие Мэй, Макрон, Меркель и Трамп

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      Официальный Лондон сообщил, что в этом году событие станет одним из крупнейших британских военных демонстраций. К ней будут привлечены 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей. Кроме этого, особое внимание организаторы уделят и чествованию ветеранов, участвовавших в событиях 1944 года.

      Что известно о Нормандской операции?​6 июня 1944 года объединенные против тогдашней нацистской Германии союзные силы высадились в Нормандии. Это была самая масштабная в то время в мировой истории высадка воздушного десанта с привлечением 12 тысяч самолетов. Высадка предшествовала морской десантной операции. В рамках последней почти 160 тысяч военных союзников одновременно пересекли Ла-Манш и вторглись во Францию.

      Битва за Нормандию продолжалась в течение 2 месяцев – до 24 августа. Тогда главные силы противника были окружены в Фалезском котле, а 25 августа удалось освободить Париж. До конца августа союзники сосредоточили почти 3 миллиона личного состава на территории континентальной Европы. 28 сентября немцы начали отходить с территории Северной Франции.

      Нормандська операція 1944 року Друга світова війна історія фото
      Высадка десанта в Нормандии

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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Ангела Меркель Эммануэль Макрон Тереза Мэй Великобритания Новости Франции Новости России Владимир Путин История
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