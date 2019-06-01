Путіна не запросили на річницю початку Нормандської операції: що це таке

Президента Росії Володимира Путіна вперше за 15 років не запросили на відзначення 75-річчя висадки союзників у Нормандії у Другій світовій війні. Нормандська операція Overlord на півночі Франції – найбільша військово-морська десантна операція в історії, що розпочалася 6 червня 1944 року та тривала до 1 липня.

Масштабні урочисті та пам'ятні заходи з нагоди ювілею початку Нормандської операції пройдуть 5 червня на півдні Англії та 6 червня на узбережжі французької Нормандії, повідомляє Укрінформ.

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За даними уряду Великої Британії, окрім їхньої сторони, у заходах вищого рівня візьмуть участь представники інших держав-учасників Нормандської операції: США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Греції, Словаччини, Чехії. Запрошена і Німеччина, але не Росія.

Путіна вперше з 2004 року (коли відзначали 60-річчя D-Day), цього року на подію не запросили. До речі, президент Росії брав участь у заходах з нагоди 70-ї річниці D-Day у 2014 році, тобто вже після анексії Криму та початку агресії на Донбасі.

В головних подіях відзначення Нормандської операції в англійському портовому місті Портсмут та на узбережжі французької Нормандії візьмуть участь прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп.



У подіях відзначення Нормандської операції візьмуть участь Мей, Макрон, Меркель і Трамп

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Офіційний Лондон повідомив, що цього року подія стане однією із найбільших британських військових демонстрацій. До неї буде залучено 26 автентичних літаків Королівських ВПС часів Другої світової війни та щонайменше 11 кораблів. Окрім цього, особливу увагу організатори приділять і вшануванню ветеранів, які брали участь у подіях 1944 року.

Що відомо про Нормандську операцію? 6 червня 1944 року об’єднані проти тодішньої нацистської Німеччини союзні сили висадилися в Нормандії. Це була наймасштабніша на той час у світовій історії висадка повітряного десанту із залученням 12 тисяч літаків. Висадка передувала морській десантній операції. В межах останньої майже 160 тисяч військових союзників одночасно перетнули Ла-Манш та вторглися до Франції.



Битва за Нормандію тривала протягом 2 місяців – до 24 серпня. Тоді головні сили противника були оточені у Фалезькому котлі, а 25 серпня вдалося звільнити Париж. До кінця серпня союзники зосередили майже 3 мільйони особового складу на території континентальної Європи. 28 вересня німці почали відходити з території Північної Франції.





Висадка десанту в Нормандії