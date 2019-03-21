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      Польща не запросила Путіна на річницю початку Другої світової війни: у Дуди пояснили чому

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      У Канцелярії президента Польщі пояснили, чому на урочисті заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни не запросили президента Росії Володимира Путіна. Таке рішення в Дуди пояснили зрозуміли натяком: агресорів вирішили не приймати.

      24 канал повідомляв про те, що президент Польщі Анджей Дуда не запросив президента Росії Володимира Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. На таке рішення польського лідера з’явилась блискавична реакція МЗС РФ. Так, російське дипвідомство назвало такий жест Польщі "ігноруванням історичної логіки".

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      "Посилання на історичну логіку з боку МЗС Росії особливо в контексті вересня 1939 року ми вважаємо проблематичним", – зазначив глава Канцелярії польського президента Кшиштоф Щерський.

      Як передає PAP, він також додав, що відзначення 80-ї річниці агресії проти Польщі, яка стала початком Другої світової війни відбудеться в компанії держав, з якими Польща зараз близько співпрацює задля миру та які спираються на дотримання міжнародного права, повагу до суверенітету держав і їх територіальної цілісності.

      Порушення цих засад було ознакою агресорів 1939 року і залишається найбільшою загрозою для миру у наші дні,
      – пояснив Щерський відмову Варшави запросити на церемонію президента Росії Володимира Путіна.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини Польщі Історія
      Джерело: 24 Канал
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