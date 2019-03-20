Путіна не запросили до Польщі на річницю початку Другої світової війни

Президент Польщі Анджей Дуда не запросив президента Росії Володимира Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Хоча понад місяць тому заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький сказав, що його відомство рекомендуватиме запросити Путіна на святкування, повідомляє "Польське радіо".

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"Я б виступив за запрошення Володимира Путіна, якби Канцелярія президента поцікавилася нашою думкою, – сказав тоді Ціхоцький.

Проте Канцелярія президента не звернулася до МЗС із таким питанням.

"Серед запрошених країн немає Росії", – сказав прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський.

Організовує церемонію Канцелярія президента і остаточне рішення про список запрошених гостей ухвалює глава держави.

До слова, 10 років тому, під час церемонії з нагоди 70-ї річниці початку Другої світової війни Путін був присутній серед інших запрошених.