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      Путіна не запросили до Польщі на річницю початку Другої світової війни

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      Путіна не запросили до Польщі на річницю початку Другої світової війни
      Путіна не запросили до Польщі на річницю початку Другої світової війни / Gazeta.ru

      Президент Польщі Анджей Дуда не запросив президента Росії Володимира Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

      Хоча понад місяць тому заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький сказав, що його відомство рекомендуватиме запросити Путіна на святкування, повідомляє "Польське радіо".

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      "Я б виступив за запрошення Володимира Путіна, якби Канцелярія президента поцікавилася нашою думкою, – сказав тоді Ціхоцький.

      Проте Канцелярія президента не звернулася до МЗС із таким питанням.

      "Серед запрошених країн немає Росії", – сказав прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський.

      Організовує церемонію Канцелярія президента і остаточне рішення про список запрошених гостей ухвалює глава держави.

      До слова, 10 років тому, під час церемонії з нагоди 70-ї річниці початку Другої світової війни Путін був присутній серед інших запрошених.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Новини Польщі Анджей Дуда Історія Війна
      Джерело: 24 Канал
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