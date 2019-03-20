Путина не пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда не пригласил президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Хотя более месяца назад заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий сказал, что его ведомство будет рекомендовать пригласить Путина на празднование, сообщает "Польское радио".

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"Я бы выступил по приглашению Владимира Путина, если бы Канцелярия президента поинтересовалась нашим мнением, – сказал тогда Цихоцкий.

Однако канцелярия президента не обратилась в МИД с таким вопросом.

"Среди приглашенных стран нет России", – сказал пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский.

Организует церемонию Канцелярия президента и окончательное решение о списке приглашенных гостей принимает глава государства.

К слову, 10 лет назад, во время церемонии по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны Путин присутствовал среди других приглашенных.