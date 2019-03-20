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      Путина не пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

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      Путина не пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
      Путина не пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны / Gazeta.ru

      Президент Польши Анджей Дуда не пригласил президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

      Хотя более месяца назад заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий сказал, что его ведомство будет рекомендовать пригласить Путина на празднование, сообщает "Польское радио".

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      "Я бы выступил по приглашению Владимира Путина, если бы Канцелярия президента поинтересовалась нашим мнением, – сказал тогда Цихоцкий.

      Однако канцелярия президента не обратилась в МИД с таким вопросом.

      "Среди приглашенных стран нет России", – сказал пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский.

      Организует церемонию Канцелярия президента и окончательное решение о списке приглашенных гостей принимает глава государства.

      К слову, 10 лет назад, во время церемонии по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны Путин присутствовал среди других приглашенных.

      blog_ava
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      Теги: Анджей Дуда Новости Польши Новости России Владимир Путин Новости политики Война История
      Источник: 24 Канал
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