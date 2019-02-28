Дуда: Імперська політика Росії є головною загрозою для Європи

Дев'ять країн Центральної Європи дійшли згоди, що найбільшою загрозою для безпеки регіону є Росія і її неоімперська політика. Це сталося у Словаччині під час саміту "Бухарестської дев'ятки" у четвер, 28 лютого.

Про це розповів президент Польщі Анжей Дуда на прес-конференції у словацькому Кошице, повідомляє "Радіо Польща".

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На саміті "Бухарестської дев'ятки" обговорювали, що безпеці східного флангу НАТО загрожує агресія Росії до України. Занепокоєння також викликає розширення військової присутності США у регіоні, що обурює Росію. Крім цього лідери країн присвятили увагу протидії гібридним загрозам.

Що таке "Бухарестська дев'ятка"? Це Румунія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. Президенти країн домовилися про створення такого формату зустрічей у Варшаві, столиці Польщі, у 2014 році. Перший саміт провели у 2015. Приводом створення було 10- та 15-річння входження країн до НАТО, а причиною – погіршення безпекової ситуації у регіоні через анексію Росією Криму.

Країни дійшли висновку, що Північноатлантичний альянс повинен зміцнити свою присутність в регіоні Чорного моря, щоб продемонструвати готовність до захисту від потенційного агресора.

У зустрічі, крім президентів країн-членів Б9, брав участь генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Загалом приводом до саміту було 70-річчя створення НАТО, а також 20 та 15 річниці приєднання країн Б9 до НАТО та ЄС.



Зустріч президентів країн "Бухарестської дев'ятки"

До слова, у 2015 році на аналогічній зустрічі у Бухаресті, столиці Румунії, держави підписали декларацію про об'єднання зусиль з метою гарантування за необхідності "сильної, надійної і стійкої військової присутності" НАТО у регіоні.