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      "Часи, коли росіяни диктували полякам, що їм робити – минули": Польща будує канал в обхід РФ

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      "Часи, коли росіяни диктували полякам, що їм робити – минули": Польща будує канал в обхід РФ
      "Часи, коли росіяни диктували полякам, що їм робити – минули": Польща будує канал в обхід РФ / Фото з відкритих джерел

      Польська влада повідомила про початок будівництва каналу через Віслинську косу. Він повинен сполучити Балтійське море з Віслинською затокою. Канал дозволить суднам довжиною до 100 метрів заходити в польський порт Ельблонг, оминаючи територіальні води Росії.

      Європейська комісія вкотре звернулася до Польщі з вимогою надати детальної інформації про будівництво каналу через Віслинську косу і наполягає на проведенні термінової зустрічі з представниками польської влади, пише "Польське радіо".

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      Комісія скаржиться, що Польща почала будувати канал нібито без екологічних дозволів.Брюссель сумнівається, що судноплавний канал, як запевняє польська влада, не матиме значного впливу на охоронні ділянки Natura 2000.

      польща
      Польща будує канал в обхід РФ

      У Єврокомісії також звернули увагу на різні обґрунтування щодо побудови каналу через Віслинську косу. Спочатку Польща пояснювала це соціально-економічними міркуваннями, а потім – гарантіями державної безпеки.

      Що думає про це Росія? Росія заявляє, що рішення польського уряду збудувати канал політичне. Воно загрожує екології та економіці регіону. Однак, голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський не підтримує заяви Росії.

      Будівництво судноплавного каналу покаже, що часи, коли росіяни диктували полякам, що їм можна робити на польській території, а що ні, завершилися,
      – наголосив він.

      Проект планують завершити до 2022 року.

      blog_ava
      Естонія готується до війни
      20 лютого
      5249
      Теги: Новини Росії Новини політики Новини Польщі Євросоюз Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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