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      ЄС затвердив зміни до Газової директиви по "Північному потоку-2": що це означає

      718 Читать новость на русском
      ЄС затвердив зміни до Газової директиви по "Північному потоку-2": що це означає
      ЄС затвердив зміни до Газової директиви по "Північному потоку-2": що це означає / hromadske.ua

      Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу.

      У разі остаточного ухвалення дія Газової директиви Євросоюзу поширюватиметься на газопроводи з третіх країн, включно з "Північним потоком-2", пише DW.

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      За проект проголосували 27 держав. Болгарія утрималася.

      Текст погодили ще 12 лютого під час переговорів представників Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії.

      Що передбачають зміни до Газової директиви? Вони передбачають поширення дії Газової директиви на газопроводи з третіх країн лише на ті секції, які розташовані на території країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина.

      Для остаточного затвердження потрібне ще голосування Ради ЄС з енергетики, а також Європарламенту. Засідання заплановане на 4 березня, а євродепутати розглянуть питання на пленарній сесії у квітні.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      16 лютого на щорічній Мюнхенській безпековій конференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона на боці Порошенка, але Росія залишиться партнером Німеччини. Зокрема, Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". За її словами, "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну".

      blog_ava
      Естонія готується до війни
      20 лютого
      5257
      Теги: Новини політики Євросоюз Північний потік-2 Газ
      Джерело: 24 Канал
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