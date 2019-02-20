ЕС утвердил изменения в Газовую директиву по "Северному потоку-2": что это значит
Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза.
В случае окончательного принятия действие Газовой директивы Евросоюза будет распространяться на газопроводы из третьих стран, включая "Северный поток-2", пишет DW.
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За проект проголосовали 27 государств. Болгария воздержалась.
Текст был согласован еще 12 февраля в ходе переговоров представителей Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.
Что предусматривают изменения в Газовую директиву? Они предусматривают распространение действия Газовой директивы на газопроводы из третьих стран только на те секции, которые расположены на территории страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии – Германия.
Для окончательного утверждения нужно еще голосование Совета ЕС по энергетике, а также Европарламента. Заседание запланировано на 4 марта, а евродепутаты рассмотрят вопросы на пленарной сессии в апреле.
Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.
16 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она на стороне Порошенко, но Россия останется партнером Германии. В частности, Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". По ее словам, "российский газ остается российским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину".