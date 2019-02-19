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      Как запуск "Северного потока-2" повлияет на вооруженный конфликт на Донбассе?

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      "Северный поток-2" может развязать Путину руки на Донбассе?
      "Северный поток-2" может развязать Путину руки на Донбассе? / Фото из открытых источников

      Запуск "Северного потока-2" может расширить возможности Путина для усиления агрессии против Украины. Но Россия заинтересована в дальнейшем транзите газа через Украину.

      Об этом 24 каналу рассказал международный эксперт компании Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      Единственное, что до сих пор сдерживало Путина от полномасштабной агрессии, – транспортировка через Украину российского газа в Европу. Однако сомнительно, что Путин пойдет на эскалацию, пока нет предпосылок. И Россия заинтересована и дальше качать газ в Европу через Украину,
      – считает Тарас Семенюк.

      Разве что, отмечает эксперт, в Украине будет большой хаос после выборов, Майдан или конфликты на религиозной почве. Ведь Путин заявил, что будет защищать всех верующих РПЦ. Аспектов для провоцирования Путина много, поэтому, отмечает Семенюк, нужно не допустить этого.

      С другой стороны, по его мнению, Украине нужно продолжать переговоры по "Северному потоку-2" и транзиту газа.

      "Украина и Россия заинтересованы в транзите газа через нашу ГТС. Кроме того, для центральных и южных стран Европы выгоднее, чтобы российский газ им поставлялся через Украину. Не из-за "Северного потока-2". Италия, Польша, страны Балтии не хотят, чтобы Германия диктовала им условия после запуска Северного потока-2. Они готовы напрямую покупать газ у России", – отмечает Тарас Семенюк.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      16 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она на стороне Порошенко, но Россия останется партнером Германии. В частности, Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". По ее словам, "российский газ остается русским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море и через Украину".

      blog_ava
      Меркель обеспокоена растущей агрессией США по отношению к "Северному потоку-2"
      сегодня
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Ангела Меркель Северный поток-2 Владимир Путин Война на Донбассе ГТС
      Источник: 24 канал
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