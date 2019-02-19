08:01
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Як запуск "Північного потоку-2" вплине на збройний конфлікт на Донбасі?

      1975 Читать новость на русском
      "Північний потік-2" може розв'язати Путіну руки на Донбасі?
      "Північний потік-2" може розв'язати Путіну руки на Донбасі? / Фото з відкритих джерел

      Запуск "Північного потоку-2" може розширити можливості Путіна для посилення агресії проти України. Але Росія зацікавлена в подальшому транзиті газу через Україну.

      Про це 24 каналу розповів міжнародний експерт компанії Kyivstratpro Тарас Семенюк.

      Читайте також: "Згодом – Балтика, а потім Польща": у міноборони країни закликають Європу не підігравати Путіну

      Єдине, що досі стримувало Путіна від повномасштабної агресії, – транспортування Україною російського газу до Європи. Однак сумнівно, що Путін піде на ескалацію, наразі немає передумов. І Росія зацікавлена і далі качати газ до Європи через Україну,
      – вважає Тарас Семенюк.

      Хіба що, зауважує міжнародник, в Україні буде великий хаос після виборів, Майдан або конфлікти на релігійному ґрунті. Адже Путін заявив, що захищатиме всіх вірян РПЦ. Аспектів для провокування Путіна багато, тому, зазначає Семенюк, потрібно не допустити цього.

      З іншого боку, на його думку, Україні потрібно продовжувати переговори щодо "Північного потоку-2" і транзиту газу.

      "Україна і Росія зацікавлені в транзиті газу через нашу ГТС. Крім того, для центральних і південних країн Європи вигідніше, щоб російський газ їм постачався через Україну. Не через "Північний потік-2". Італія, Польща, країни Балтії не хочуть, щоб Німеччина диктувала їм умови після запуску Північного потоку-2. Вони готові напряму купувати газ у Росії", – наголошує Тарас Семенюк.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      16 лютого на щорічній Мюнхенській безпековій конференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона на боці Порошенка, але Росія залишиться партнером Німеччини. Зокрема, Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". За її словами, "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну".

      blog_ava
      Поряд з будівлею МВС пройшла акція "Бандеро, вставай!"
      сьогодні
      758
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Північний потік-2 Ангела Меркель Володимир Путін ГТС
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сьогодні , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 718
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 лютого , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 1174
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      18 лютого , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 1416
      Кризис в Венесуэле: как пренебрежение экономическими законами уничтожает страну
      18 лютого , 21:30 Кризис в Венесуэле: как пренебрежение экономическими законами уничтожает страну
      Сергій Фурса 368
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук