Як запуск "Північного потоку-2" вплине на збройний конфлікт на Донбасі?

Запуск "Північного потоку-2" може розширити можливості Путіна для посилення агресії проти України. Але Росія зацікавлена в подальшому транзиті газу через Україну.

Про це 24 каналу розповів міжнародний експерт компанії Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Єдине, що досі стримувало Путіна від повномасштабної агресії, – транспортування Україною російського газу до Європи. Однак сумнівно, що Путін піде на ескалацію, наразі немає передумов. І Росія зацікавлена і далі качати газ до Європи через Україну,

– вважає Тарас Семенюк.

Хіба що, зауважує міжнародник, в Україні буде великий хаос після виборів, Майдан або конфлікти на релігійному ґрунті. Адже Путін заявив, що захищатиме всіх вірян РПЦ. Аспектів для провокування Путіна багато, тому, зазначає Семенюк, потрібно не допустити цього.

З іншого боку, на його думку, Україні потрібно продовжувати переговори щодо "Північного потоку-2" і транзиту газу.

"Україна і Росія зацікавлені в транзиті газу через нашу ГТС. Крім того, для центральних і південних країн Європи вигідніше, щоб російський газ їм постачався через Україну. Не через "Північний потік-2". Італія, Польща, країни Балтії не хочуть, щоб Німеччина диктувала їм умови після запуску Північного потоку-2. Вони готові напряму купувати газ у Росії", – наголошує Тарас Семенюк.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.



16 лютого на щорічній Мюнхенській безпековій конференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона на боці Порошенка, але Росія залишиться партнером Німеччини. Зокрема, Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". За її словами, "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну".