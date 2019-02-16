Росія є загрозою для Європи та світу, а "Північний потік-2" допомагає Кремлю озброїтись. Ця ж російська зброя є проблемою для НАТО, хоча Європа сама сприяє посиленню загрози.

Про це міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, пише Укрінформ.

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Блащак наголосив, що "усі прекрасно знають, звідки йде загроза для Європи". Польський міністр процитував слова екс-президента Польщі Лєха Качинського, які той сказав у Грузії у 2008 році. Тоді Качинський заявив, що "першою буде Грузія, потім буде Україна, згодом — балтійські країни, а потім і Польща".

Глава польського міноборони наголосив, що Польща намагається збільшити присутність американських військ на території країни. Він вважає, що це шлях для гарантування безпеки усього східного флангу НАТО.

Мністр наголосив, що Росія загрожує безпеці світу. Зокрема, "Північний потік-2" загрожує безпеці Польщі, України, а також усієї Європи.

Блащак наголосив, що кошти, які Росія отримує з продажу газу, Кремль потім витратить на озброєння.

Це — парадоксальна ситуація, коли за гроші партнерів із Заходу Росія озброюється, а ми маємо шукати відповідь на російське озброєння, зміцнюючи співпрацю в рамках НАТО,

– сказав він.

Польща неодноразово гостро критикувала "Північний потік-2". Однак представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі дали йому "зелене світло" – погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо німецько-російського проекту буде приймати Берлін. Це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Зазначимо, Мюнхенська безпекова конференція триватиме до неділі, 17 лютого.

Що таке Мюнхенська конференція з безпеки?Це щорічна конференція, на якій обговорють питання безпеки у Європі. Вперше її провели у Мюнхені у 1962 році за ініціативи німецького публіциста Пауля Людвіґа Евальда фон Кляйста.



Перші 30 років учасниками конференції були військові та політичні лідери країн-членів НАТО, політологи і ЗМІ. Пізніше до заходу приєднались представники України, Росії та інших країн Східної Європи, а також Китаю, Індії, Японії. З 1998 року конференція фінансується урядом Німеччини. У 2019 році Мюнхенська конференція з безпеки відбувається три дні – з 15 по 17 лютого.