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      Польща купила у США ракетні системи: яким озброєнням поповнився арсенал країни

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      Польща купила у США ракетні системи HIMARS
      Польща купила у США ракетні системи HIMARS / Getty images

      Польща купила у США дивізіон ракетних систем підвищеної мобільності на загальну суму 414 мільйонів доларів. Відповідну міжурядову угоду про підписали президент Польщі Анджей Дуда та віце-президент США Майк Пенс.

      Так, арсенал Польщі поповнився ракетними системами HIMARS, максимальною дальністю у 300 кілометрів. Анджей Дуда наголосив, що підписання польсько-американської угоди є символічною подією, яка призведе до зміцнення оборонного і бойового потенціалу Польщі та цілої східної Європи, передає "Укрінформ".

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      Що відомо про ракети HIMARS?Це – високомобільна реактивна система залпового вогню, яку виробляє компанія BAE Systems Mobility & Protection Systems. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність – 300 кілометрів. Один тактичний автомобіль може нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS.


      Ракетна система HIMARS/ Getty images

      До польської армії потраплять ракети HIMARS – це сучасна зброя, яка використовується сьогодні найпотужнішою армією світу, армією США… Це зброя, яка гарантує безпеку Польщі і підвищить бойові можливості польської армії, що призведе до захисту східного флангу НАТО,
      – сказав під час церемонії підписання угоди міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

      Віце-президент США Майк Пенс, своєю черговою, зауважив, що США і Польща завжди стоятимуть пліч-о-пліч у питанні військового союзництва. Він також подякував Польщі за виділення 2% ВВП на обороноздатність країни.

      Слід додати, що НАТО прагне посилити свою присутність у країнах Східної Європи після окупації Росією українського Криму та вторгнення на схід України 2014 року.

      Окрім того, у польському МЗС раніше заявляли, що після розірвання ракетного договору між Росією та США у Польщі можуть бути розміщені американські ядерні ракети.

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      Теги: Новини політики Новини США Новини України Зброя НАТО Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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