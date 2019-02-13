Польша купила у США ракетные системы: каким вооружением пополнился арсенал страны

Польша купила в США дивизион ракетных систем повышенной мобильности на общую сумму 414 миллионов долларов. Соответствующее межправительственное соглашение подписали президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс.

Так, арсенал Польши пополнился ракетными системами HIMARS, максимальной дальностью в 300 километров. Анджей Дуда подчеркнул, что подписание польско-американского соглашения является символическим событием, которое приведет к укреплению оборонного и боевого потенциала Польши и всей восточной Европы, передает "Укринформ".

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Что известно о ракетах HIMARS?

Это – высокомобильная реактивная система залпового огня, которую производит компания BAE Systems Mobility & Protection Systems. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность – 300 километров. Один тактический автомобиль может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.



Ракетная система HIMARS/ Getty images

В польской армии попадут ракеты HIMARS – это современное оружие, которое используется сегодня самой мощной армией мира, армией США... Это оружие, которое гарантирует безопасность Польши и повысит боевые возможности польской армии, что приведет к защите восточного фланга НАТО,

– сказал во время церемонии подписания соглашения министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, заметил, что США и Польша всегда будут стоять бок о бок в вопросе военного союзничества. Он также поблагодарил Польшу за выделение 2% ВВП на обороноспособность страны.

Следует добавить, что НАТО стремится усилить свое присутствие в странах Восточной Европы после оккупации Россией украинского Крыма и вторжения на восток Украины 2014 года.

Кроме того, в польском МИДе ранее заявляли, что после расторжения ракетного договора между Россией и США в Польше могут быть размещены американские ядерные ракеты.