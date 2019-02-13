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      В ЄС визначились із долею "Північного потоку-2"

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      В ЄС узгодили поправки до газової директиви
      В ЄС узгодили поправки до газової директиви / Фото з відкритих джерел

      Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо "Північного потоку-2" буде приймати Берлін, це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини.

      Метою поправок є вдосконалення існуючої газової директиви, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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      Поправки мають забезпечити застосування принципу енергетичного законодавства до всіх газопроводів до та з третіх країн. Цей принцип передбачає доступ третіх сторін, регулювання тарифів, розділення власності та прозорість.

      Це важливий крок до добре функціонуючого, прозорого та конкурентоспроможного внутрішнього газового ринку ЄС, де всі постачальники діють згідно з правилами ЄС,
      – йдеться у повідомленні.

      В Єврокомісії наголошують, що положення газової директиви будуть застосоватися на території ЄС (суша та море – 24 канал) і забезпечуватимуть ефективний нагляд за застосуванням правил внутрішнього ринку ЄС з боку національних органів. Окрім того, нові правила підвищать конкуренцію між постачальниками газу та збільшать енергетичну безпеку в усьому ЄС.

      Оновлену газову директиву мають перекласти мовами держав-членів ЄС. Після цього її мусять затвердити Європарламент і Рада ЄС, а до національного законодавства держав-членів вона повинна бути інтегрована протягом 9 місяців після публікації в Офіційному журналі ЄС.

      Зазначимо, що "зелене світло" переговорам про зміну газової директиви дали минулого тижня. Тоді до проекту внесли німецько-французьку поправку, що обмежує застосування права ЄС до газопроводів на морях.

      Відтак, газовій директиві ЄС буде підпорядковуватися лише та частина "Північного потоку-2", яка пролягатиме у територіальних водах Німеччини. Частини газопроводу за межами вод Німеччини підпорядковуватимуться правилам міждержавної угоди, укладеної Берліном і Москвою. Теоретично ж весь газопровід мав підпорядковуватися правилам ЄС, однак держави-члени були змушені погодитися на французько-німецьку поправку.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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