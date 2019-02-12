"Провальний проект": Польща і США зробили важливу заяву щодо "Північного потоку-2"

Держсекретар США Майкл Помпео і голова МЗС Польщі Яцек Чапутович зробили спільну заяву. Вони поділяють негативне ставлення до "Північного потоку-2".

Країни не підтримують будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", пише Рolskie radio.

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На спільній прес-конференції держсекретар США Майкл Помпео і голова МЗС Польщі Яцек Чапутович заявили, що "Північний потік-2" шкодить енергетичній безпеці Європи.

Ми вважаємо його провальним проектом, навіть шкідливим для енергетичної безпеки на континенті,

– підкреслив Чапутович.

Майкл Помпео додав, що трубопровід зміцнить російський вплив в Європі і зробить інші європейські країни залежними від російських постачань газу.

У МЗС Росії пригрозили Євросоюзу труднощами з газом, якщо вони будуть противитися "Північному потоку-2".

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.