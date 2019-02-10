Цей номер не пройде: Росія пригрозила ЄС через "Північний потік-2"

У МЗС Росії пригрозили Євросоюзу труднощами з газом, якщо вони будуть противитися "Північному потоку-2"

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін розповів, що якщо йому "будуть чинити перешкоди", щоб "змусити Росію качати газ через Україну на їхніх умовах, з їхніми тарифами, з невизначеністю в юридичних речах, напевно, цей номер не пройде ", пише DW.

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Якщо Росія і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2", то у такому випадку, Панкін вказав на можливі труднощі, які виникнуть у європейських споживачів.

Однак він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Євросоюз через Україну

Ми готові продовжувати український транзит, але на тих умовах, які потрібні нам,

– заявив Панкін.

Заступник МЗС Росії висловивши припущення, що до наступних переговорів, після президентських виборів, позиція української сторони може змінитися.

У травні можуть відбутися "зміни в позиції", "певний інституційний розвиток, юридичний розвиток процесів" в Україні,

– припустив Панкін.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.