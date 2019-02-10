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      Этот номер не пройдет: Россия пригрозила ЕС из-за "Северного потока-2"

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      Этот номер не пройдет: Россия пригрозила ЕС из-за "Северного потока-2"
      Этот номер не пройдет: Россия пригрозила ЕС из-за "Северного потока-2" / 5.ua

      В МИД России пригрозили Евросоюза трудностями с газом, если они будут противиться "Северному потоку-2"

      Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если ему "будут препятствовать", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет", пишет DW .

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      Если Россия и Украина не смогут договориться о транзите газа и " будут сохраняться проблемы с "Северным потоком-2", то в таком случае, Панкин указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей.

      Однако он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Евросоюз через Украину

      Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам,
      – заявил Панкин.

      Заместитель МИД России высказав предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может измениться.

      В мае могут произойти "изменения в позиции", "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов" в Украине,
      – предположил Панкин.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Северный поток-2 Евросоюз Новости России Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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