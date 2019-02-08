Евросоюз принял окончательное решение относительно " Северного потока-2"

Страны Европейского союза пришли к согласию по поводу регулирования проекта газопровода "Северный поток-2", который прокладывают из России в Германию через Балтийское море в обход Украины.

Франция и Германия договорились о компромиссе по газопроводу, предложив альтернативные правки, отметила канцлер Германии Ангела Меркель, передает AFP.

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Накануне Франция выступила против реализации "Северного потока-2". Париж заявлял, что не хочет увеличивать зависимость от России, поэтому собирался поддержать изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство газопровода.

Что касается газовой директивы, то мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Франция и Германия тесно сотрудничали,

– сказала Меркель.

Таким образом, европейские лидеры дали "зеленый свет" прокладке трубопровода и договорились, что все решения относительно "Северного потока-2" будет принимать Германия.

"Франция и Германия урегулировали спор вокруг "Северного потока-2" и достигли компромисса относительно поправок к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект. Редакция была показана послам стран ЕС в Брюсселе", – пишет издание.

Осложнить реализацию проекта "Северный поток-2" путем внесения правок в газовую директиву ЕС хотела также Румыния при поддержке стран Центральной Европы.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.