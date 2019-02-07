Еще одна страна решила пойти против "Северного потока-2"

Франция не хочет увеличивать зависимость от России. Страна решила поддержать изменение законодательства ЕС, усложняющее строительство газопровода "Северный поток-2".

Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС 8 февраля, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги.

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Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам. Таки образом это происходит с наземными трубопроводами.

Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия,

– цитирует издание слова источников.

Так, Брюссель проверит соответствие трубопровода с законодательством ЕС. Кроме того, комиссия будет определять вероятный риск негативного влияния на внутренний газовый рынок и безопасность поставок или конкуренции.

"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", – пишут авторы материала.

Что такое "Северный поток-2" и как его воспринимают ЕС и США?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.



Строительство газопровода разно осуждают в США и обещают санкции всем причастным. В частности, посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2". В то же время Германия и все причастные к российскому газопроводу страны на такие замечания Вашингтона реагируют негативно и заявляют о вмешательстве США в "не свои дела".