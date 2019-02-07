11:04
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Еще одна страна решила пойти против "Северного потока-2"

      148 Читати новину українською
      Франция решила пойти против "Северного потока-2" – СМИ
      Франция решила пойти против "Северного потока-2" – СМИ / Фото из открытых источников

      Франция не хочет увеличивать зависимость от России. Страна решила поддержать изменение законодательства ЕС, усложняющее строительство газопровода "Северный поток-2".

      Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС 8 февраля, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги.

      Читайте также: Россия построит еще один газопровод в обход Украины, – СМИ

      Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам. Таки образом это происходит с наземными трубопроводами.

      Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия,
      – цитирует издание слова источников.

      Так, Брюссель проверит соответствие трубопровода с законодательством ЕС. Кроме того, комиссия будет определять вероятный риск негативного влияния на внутренний газовый рынок и безопасность поставок или конкуренции.

      "До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", – пишут авторы материала.

      Что такое "Северный поток-2" и как его воспринимают ЕС и США?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Строительство газопровода разно осуждают в США и обещают санкции всем причастным. В частности, посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2". В то же время Германия и все причастные к российскому газопроводу страны на такие замечания Вашингтона реагируют негативно и заявляют о вмешательстве США в "не свои дела".

      blog_ava
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      сегодня
      3329
      Теги: Новости России Новости политики Новости Франции Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
      сегодня , 11:00 Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
      Наталя Сколоздра 5
      BankID: что это, как действует и какая от него польза
      сегодня , 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
      Яніна Ткачук 46
      Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак
      сегодня , 08:22 Как определить, инфицированы ли вы вирусом папилломы, который может вызывать рак
      189
      Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет
      сегодня , 09:01 Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет
      346
      У Росії жити гірше, або Чому росіянам не варто їхати до України
      сегодня , 08:40 У Росії жити гірше, або Чому росіянам не варто їхати до України
      Артем Овдієнко 1605
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Нобелевская премия мира-2017: стало известно, кто ее получил
       10 декабря 2017 , 17:17
      Протесты "желтых жилетов" во Франции: около двух тысяч человек задержали, тысяча – за решеткой
       9 декабря 2018 , 12:20
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук