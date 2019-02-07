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      Ще одна країна вирішила піти проти "Північного потоку-2"

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      Франція вирішила піти проти "Північного потоку-2", – ЗМІ
      Франція вирішила піти проти "Північного потоку-2", – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Франція не хоче збільшувати залежність від Росії. країна вирішила підтримати зміну законодавства ЄС, яка ускладнить будівництво газопроводу "Північний потік-2".

      Париж планує підтримати перегляд так званої газової директиви під час голосування в ЄС 8 лютого, пише Süddeutsche Zeitung з посиланням на французькі урядові кола.

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      Єврокомісія прагне отримати узгоджений набір енергетичних правил ЄС, які застосовуватимуться до морських трубопроводів. Таки чином це відбувається із наземними трубопроводами.

      Ми не хочемо збільшувати нашу залежність від Росії і тим самим шкодити інтересам країн ЄС, таких як Польща і Словаччина,
      – цитує видання слова джерел.

      Так, Брюссель перевірятиме відповідність трубопроводу до законодавства ЄС. Окрім того, комісія визначатиме ймовірний ризик негативного впливу на внутрішній газовий ринок та безпеку постачання або конкуренції.

      "Дотепер німці вважали Нідерланди, Бельгію, Австрію, Грецію та Кіпр своїми союзниками. Але цього недостатньо. Без Парижа федеральному уряду буде важко проголосувати так, щоб забезпечити його волю", – пишуть автори матеріалу.

      Що таке "Північний потік-2" і як його сприймають ЄС та США?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Будівництво газопроводу різно засуджують у США і обціяють санкції усім причетним. Зокрема, посол США у Німеччині Річард Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Натомість Німеччина і всі прихильні до російського газопроводу країни на такі зауваги Вашингтона реагують негативно і заявляють про втручання США у "не свої справи". 

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      Теги: Північний потік-2 Новини Франції Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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